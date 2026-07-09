“Câu view” bằng video cổ xúy cá độ bóng đá, một chủ tài khoản mạng xã hội bị xử phạt

Cơ quan công an lập biên bản và ra quyết định xử phạt B.V.H với số tiền 7,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hai tài khoản trên đăng tải nhiều video có nội dung phổ biến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy hành vi tự tử sau khi thua cá độ. Xác định đây là nội dung tiêu cực, có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý cộng đồng mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản.

Sau khi xác định B.V.H. là người quản lý, sử dụng các tài khoản trên, đơn vị đã phối hợp Công an phường Hương An mời người này đến làm việc. Tại cơ quan Công an, B.V.H. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết các video được đăng tải nhằm mục đích giải trí, “câu like”, “câu view” để tăng tương tác trên mạng xã hội.

Ngày 30/6/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP, về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”.

Công an TP. Huế thông tin thêm, theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội bị phạt từ 10 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân (quy định tại Điều 95).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không đăng tải, phát tán các nội dung sai sự thật, độc hại hoặc cổ xúy các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.