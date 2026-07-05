Đại học xuất sắc là mục tiêu chiến lược của Đại học Huế

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế

Thưa ông, khi đảm nhận cương vị Quyền Giám đốc Đại học Huế, đâu là ưu tiên lớn nhất mà ông cùng tập thể lãnh đạo đang hướng tới trong giai đoạn hiện nay?

Được giao Quyền Giám đốc Đại học Huế là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức - người lao động, sinh viên và học viên; đồng thời nhận thức rõ vai trò lịch sử của một trung tâm giáo dục đại học trọng điểm đã có truyền thống phát triển nhiều thập kỷ.

Ưu tiên hàng đầu hiện nay là cùng tập thể lãnh đạo xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới để đưa Đại học Huế phát triển theo hướng đại học xuất sắc. Điều đó đòi hỏi phải phát huy quyền tự chủ của các đơn vị thành viên, đồng thời giữ vững sự thống nhất của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực; chuyển hóa hiệu quả nguồn lực trí thức và khoa học thành những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế học thuật của Đại học Huế trên trường quốc tế.

Trên hành trình trở thành đại học xuất sắc và tiến tới Đại học Quốc gia, theo ông, những khó khăn hay vướng mắc nào mà Đại học Huế cần tập trung tháo gỡ?

Đại học Huế đang đối mặt với ba nhóm vấn đề cần được giải quyết căn cơ. Thứ nhất là mô hình quản trị và cơ chế tự chủ chưa thật sự đồng bộ. Trong cấu trúc đại học hai cấp, việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực vẫn còn bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các quyết sách chiến lược.

Thứ hai là thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Xu hướng dịch chuyển nhân lực về các đô thị lớn hoặc khu vực tư nhân khiến việc thu hút, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên giữa các lĩnh vực chưa phát triển đồng đều.

Thứ ba là hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào học phí và ngân sách nhà nước. Trong khi đó, nguồn thu từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ còn khiêm tốn, hệ sinh thái kết nối giữa nghiên cứu và doanh nghiệp chưa hoàn thiện.

Một tiết thực hành của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia trước năm 2030, Đại học Huế cần hội tụ những điều kiện và giải pháp trọng tâm nào?

Trước hết, Đại học Huế cần có chiến lược phát triển bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Việc phát triển Đại học Huế phải gắn liền với sự phát triển của thành phố Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khẳng định vai trò là một trong những cực dẫn dắt phát triển vùng.

Để đạt được mục tiêu đó, Đại học Huế cần tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương thông qua các cơ chế đầu tư và chính sách đặc thù.

Song song với đó là tái cấu trúc hệ thống, tối ưu hóa nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng Đại học Huế. Công tác thu hút, đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Đại học Huế cũng sẽ đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm, tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Một giải pháp quan trọng khác là chuẩn hóa chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế; đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng công bố khoa học, sáng chế và vị thế trên các bảng xếp hạng đại học uy tín của thế giới.

Chuyển đổi số, tự chủ đại học và quốc tế hóa đang được xem là những xu hướng tất yếu của giáo dục đại học. Đại học Huế sẽ triển khai những bước đi nào để tạo dấu ấn ở các lĩnh vực này?

Đây là ba trụ cột chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển trong giai đoạn mới. Về chuyển đổi số, mục tiêu không chỉ dừng ở số hóa quản lý mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái đại học số toàn diện. Đại học Huế sẽ phát triển hệ thống quản trị hiện đại, cơ sở dữ liệu dùng chung, kho học liệu mở; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào quản trị, giảng dạy và học tập.

Về tự chủ đại học, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị thành viên trên các lĩnh vực học thuật, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; đồng thời tăng cường cơ chế giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đối với quốc tế hóa, Đại học Huế sẽ mở rộng hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới, phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình liên kết và song bằng; thu hút giảng viên, sinh viên quốc tế; đồng thời tham gia sâu hơn vào các mạng lưới nghiên cứu khoa học toàn cầu.

Với vai trò là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn của khu vực, Đại học Huế sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển của thành phố Huế và miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới?

Đại học Huế được xác định là một trong những động lực phát triển quan trọng của thành phố Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Vai trò đó sẽ được thể hiện trên ba phương diện chính.

Thứ nhất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện tại, Đại học Huế sẽ tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao như công nghệ thông tin, bán dẫn, tự động hóa, vật liệu mới, y sinh học, du lịch chất lượng cao, quản trị di sản và kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ giải quyết các vấn đề đặc thù của địa phương và khu vực như biến đổi khí hậu, sinh thái đầm phá, quy hoạch đô thị di sản, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đại học Huế sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành các trung tâm ươm tạo, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần tạo ra các doanh nghiệp công nghệ và giá trị gia tăng cho địa phương.

Với truyền thống gần bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, Đại học Huế hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, là đại học xuất sắc, trước khi trở thành Đại học Quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực và cả nước; đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế, miền Trung - Tây Nguyên và Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xin cám ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Xin chúc Đại học Huế sớm đạt mục tiêu chiến lược của mình!