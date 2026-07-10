Đầu tư cho con người, tạo đà cho tăng trưởng

Toàn cảnh phiên họp chiều 10/7

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 10/7, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết (NQ) quan trọng, tác động lớn đến chuyển biến về an sinh, xã hội.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Bố trí khoảng 25,6 tỉ đồng mỗi năm cho chính sách trợ giúp xã hội

Ở nhóm NQ về an sinh xã hội, điểm nhấn là NQ quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố được HĐND thông qua. Lần đầu tiên, nhiều nhóm đối tượng chưa thuộc diện hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ sẽ được trợ cấp hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đó là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người từ 60 đến dưới 70 tuổi thuộc hộ cận nghèo không có người phụng dưỡng; người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, suy tim độ 4 thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình.

Theo thống kê của UBND TP. Huế, hiện vẫn còn hàng nghìn trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa nằm trong diện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Chỉ riêng nhóm người mắc bệnh hiểm nghèo đã có gần 1.500 trường hợp cần được hỗ trợ. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 25,6 tỉ đồng mỗi năm để triển khai chính sách này.

Nhiều chính sách an sinh khác cũng được mở rộng theo hướng tăng mức hỗ trợ và mở rộng diện thụ hưởng. Nổi bật là chính sách quà Tết và dịp 27/7 cũng được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể. Nhiều mức quà dành cho người có công được đề xuất tăng gấp đôi; đồng thời bổ sung thêm khoảng 44.700 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và hơn 4.200 người có công hưởng trợ cấp một lần vào diện được nhận quà từ ngân sách thành phố. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 62 tỉ đồng mỗi năm.

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình tại kỳ họp

Thành phố cũng hoàn thiện cơ chế chi trả trợ giúp xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ, tạo điều kiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh. Khi chính sách này đi vào thực hiện, việc chi trả cho gần 80.000 đối tượng bảo trợ xã hội sẽ thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Kỳ họp lần này cũng dành nguồn lực đáng kể cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - lực lượng đang trực tiếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Một trong những NQ đáng chú ý là chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được điều động, luân chuyển hoặc biệt phái.

Theo dự thảo được HĐND xem xét, những người phải di chuyển từ 15km trở lên đến nơi làm việc mới và chưa có nhà ở tại địa bàn công tác sẽ được hỗ trợ từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian 24 tháng. Khoảng 900 cán bộ dự kiến được hưởng chính sách với tổng kinh phí khoảng 25,6 tỉ đồng.

Đây được xem là giải pháp nhằm giảm bớt khó khăn cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời góp phần ổn định tổ chức bộ máy trong giai đoạn đầu vận hành.

Một chính sách khác cũng thu hút sự quan tâm là việc điều chỉnh mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

HĐND thành phố thông qua các chính sách nhằm giảm bớt khó khăn cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sau hơn sáu năm áp dụng NQ cũ, nhiều định mức như tiền ăn, tiền lưu trú, chi phí tổ chức lớp học không còn phù hợp với thực tế. Dự thảo mới đề xuất tăng khoảng 70% tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, từ hơn 13 tỉ đồng lên khoảng 22,4 tỉ đồng mỗi năm, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Ở cấp cơ sở, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố cũng được điều chỉnh đồng bộ với mô hình tổ chức mới. Việc tăng phụ cấp và bổ sung kinh phí hoạt động cho hệ thống chính trị ở cơ sở được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân ngay từ địa bàn dân cư.

Tạo dư địa tăng trưởng bằng công nghệ số và đầu tư công

Ở nhóm NQ về phát triển kinh tế cho thấy quyết tâm tạo động lực tăng trưởng mới của Huế.

Đáng chú ý nhất là chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số với tổng kinh phí dự kiến hơn 77 tỉ đồng trong giai đoạn năm năm. Thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị công nghệ cao, đào tạo nhân lực, phát triển khởi nghiệp sáng tạo và nghiên cứu thiết kế chip bán dẫn.

Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP của Huế vào năm 2030, đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại khu vực miền Trung.

Song hành với đó là các NQ tăng chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư trung tâm dữ liệu, nền tảng số và các hạ tầng phục vụ đô thị thông minh.

Ở lĩnh vực đầu tư công, HĐND thông qua nhiều quyết sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Một trong những điểm mới là đề xuất phân cấp tối đa 30% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho cấp xã, giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong lựa chọn và triển khai các công trình phục vụ dân sinh.

Cùng với đó, thành phố bổ sung vốn cho 27 dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, điều chỉnh gần 410 tỉ đồng để ưu tiên các công trình có khả năng giải ngân tốt và tạo sức lan tỏa như hạ tầng giao thông, chống sạt lở, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, các nền tảng điều hành đô thị thông minh.

Điểm đáng chú ý là tư duy phân bổ vốn cũng đang thay đổi. Thay vì dàn trải, nguồn lực được tập trung cho những dự án có thể triển khai ngay, tạo hiệu quả rõ rệt và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.