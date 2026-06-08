20 đội tranh tài vòng bán kết Cuộc thi "Giải pháp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ 2 năm 2026"

Một đội thi trình bày phần thi của mình

Để chuẩn bị cho vòng bán kết, các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế (gồm các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm và các ban chức năng) đã chủ động phát động cuộc thi, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nghiêm túc tại cơ sở từ khi phát động đến hết ngày 30/5/2026. Quá trình sàng lọc kỹ lưỡng này bảo đảm các dự án được đề cử lên cấp Đại học Huế đều có hàm lượng khoa học cao và tính thực tiễn nổi bật.

Vòng bán kết năm nay quy tụ 20 đội thi xuất sắc nhất được tuyển chọn từ cấp cơ sở, đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên toàn Đại học Huế. Các đội thi tranh tài ở hai bảng thi với định hướng chuyên biệt.

Bảng A (Giải pháp sẵn sàng thương mại hóa) tập trung vào các sản phẩm, công nghệ cụ thể đã có nguyên mẫu (prototype), có tiềm năng thị trường cao và sẵn sàng chuyển giao công nghệ hoặc đưa ra thị trường để tạo doanh thu.

Bảng B (Giải pháp tạo tác động và chuyển đổi) dành cho các mô hình, quy trình, chính sách hoặc sáng kiến quản lý nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội.

Tại vòng bán kết, các đội thi thực hiện phần thuyết trình (pitching) trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia đổi mới sáng tạo, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và các quỹ đầu tư uy tín.

Trong khuôn khổ vòng bán kết, Ban Tổ chức cũng triển khai các chương trình hỗ trợ như tư vấn chuyên sâu, tổ chức workshop, quảng bá truyền thông và kết nối xúc tiến thương mại hóa, đầu tư cho các giải pháp tiềm năng.

Kết quả vòng bán kết dự kiến được công bố vào ngày 13/6/2026 để lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.