Chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế

Nhiều dự án có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn

HNN.VN - Sáng 20/9, Đại học Huế tổ chức chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Đại học Huế lần thứ VIII, năm 2025.

Một nhóm dự án trình bày phần thi của mình 

Cuộc thi với sự tham gia của 8 đội xuất sắc; quy tụ đông đảo đại biểu, khách mời, các chuyên gia, nhà đầu tư, cùng hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Cuộc thi năm nay không chỉ là sân chơi học thuật, mà trở thành một chương trình ươm tạo toàn diện kéo dài gần ba tháng. Các thí sinh không chỉ nộp ý tưởng mà còn được tham gia vào quá trình huấn luyện chuyên sâu, với chuỗi hoạt động đào tạo, cố vấn, tư vấn và kết nối đầu tư. Nhờ đó, nhiều ý tưởng đã được hoàn thiện và phát triển thành dự án có tính khả thi cao.

Các dự án vào vòng chung kết năm nay thể hiện sự đa dạng và tính ứng dụng thực tiễn, từ những giải pháp công nghệ trong bảo tồn di sản, đến các sáng kiến phát triển sản phẩm xanh và bền vững. Mỗi ý tưởng là kết tinh của trí tuệ, niềm đam mê và sự cống hiến của tuổi trẻ Đại học Huế.

Cuộc thi Ý tưởng KNĐMST Đại học Huế lần thứ VIII, năm 2025 để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần dám nghĩ - dám làm - dám khởi nghiệp của tuổi trẻ. Đây sẽ là bước đệm quan trọng, góp phần xây dựng hệ sinh thái KNĐMST năng động, bền vững tại Huế và khu vực miền Trung.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về dự án Cháo An vị - Sản phẩm từ cây linh chi thảo dược hỗ trợ phục hồi chức năng trong viêm loét dạ dày; giải Nhì dành cho dự án HUAF GPC - Sản phẩm bê tông xanh từ phế phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp hướng đến Netzero; dự án sản xuất Nano đồng Curcumine đặc trị bệnh chân móng trên bò sữa dành giải Ba.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh

Nhiều người cao tuổi đã và đang chứng minh “gừng càng già càng cay” khi mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia sản xuất nông nghiệp, nâng cao kinh tế gia đình và lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh
Giữ hương vị Huế trong sản phẩm khởi nghiệp Organic

Giữa vô vàn sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang có mặt trên thị trường, gừng và nghệ viên Organic Thành Ân vẫn tìm cho mình một chỗ đứng riêng. Không chỉ nhờ vị cay ấm đặc trưng của gừng Huế, tinh chất nghệ có dược tính cao mà còn bởi câu chuyện khởi nghiệp đầy tâm huyết của người sáng lập Thành Ân Organic -​chị Trần Thị Thành.

Giữ hương vị Huế trong sản phẩm khởi nghiệp Organic
Rẽ lối khởi nghiệp

Từng là cán bộ bán chuyên trách tại phường Hương Văn (thị xã Hương Trà cũ), chị Đặng Thị Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường đã quyết định rẽ hướng, toàn tâm theo đuổi con đường khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất thạch cao.

Rẽ lối khởi nghiệp
Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc

Đây là nội dung được quan tâm trong sự kiện “Tech Startup Day: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ thành phố Huế” được Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố (Hue Innovation Hub) tổ chức ngày 29/8.

Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc

