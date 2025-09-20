Nhiều dự án có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn

Một nhóm dự án trình bày phần thi của mình

Cuộc thi với sự tham gia của 8 đội xuất sắc; quy tụ đông đảo đại biểu, khách mời, các chuyên gia, nhà đầu tư, cùng hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Cuộc thi năm nay không chỉ là sân chơi học thuật, mà trở thành một chương trình ươm tạo toàn diện kéo dài gần ba tháng. Các thí sinh không chỉ nộp ý tưởng mà còn được tham gia vào quá trình huấn luyện chuyên sâu, với chuỗi hoạt động đào tạo, cố vấn, tư vấn và kết nối đầu tư. Nhờ đó, nhiều ý tưởng đã được hoàn thiện và phát triển thành dự án có tính khả thi cao.

Các dự án vào vòng chung kết năm nay thể hiện sự đa dạng và tính ứng dụng thực tiễn, từ những giải pháp công nghệ trong bảo tồn di sản, đến các sáng kiến phát triển sản phẩm xanh và bền vững. Mỗi ý tưởng là kết tinh của trí tuệ, niềm đam mê và sự cống hiến của tuổi trẻ Đại học Huế.

Cuộc thi Ý tưởng KNĐMST Đại học Huế lần thứ VIII, năm 2025 để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần dám nghĩ - dám làm - dám khởi nghiệp của tuổi trẻ. Đây sẽ là bước đệm quan trọng, góp phần xây dựng hệ sinh thái KNĐMST năng động, bền vững tại Huế và khu vực miền Trung.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về dự án Cháo An vị - Sản phẩm từ cây linh chi thảo dược hỗ trợ phục hồi chức năng trong viêm loét dạ dày; giải Nhì dành cho dự án HUAF GPC - Sản phẩm bê tông xanh từ phế phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp hướng đến Netzero; dự án sản xuất Nano đồng Curcumine đặc trị bệnh chân móng trên bò sữa dành giải Ba.