Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ tại Đại học Huế

Trường Đại học Y - Dược trao bằng bác sĩ chuyên khoa cấp 1 năm 2026.

Lợi thế mới trong phát triển đội ngũ

Giảng viên cơ hữu là người làm việc chính thức tại một cơ sở giáo dục đại học theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại chính cơ sở giáo dục đó. Trong khi đó, theo Nghị định số 159/2026/NĐ-CP, giảng viên đồng cơ hữu là viên chức đang công tác tại một cơ quan, đơn vị khác nhưng được ký hợp đồng để thường xuyên tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại một cơ sở giáo dục đại học công lập. Mỗi viên chức chỉ được tham gia đồng cơ hữu tại một cơ sở giáo dục đại học trong cùng một thời điểm.

Nghị định 159 mở ra cơ hội để các trường đại học tiếp cận đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao đến từ các đơn vị sự nghiệp công lập, viện nghiên cứu, bệnh viện và các tổ chức khoa học, công nghệ công lập. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình đào tạo và tăng cường hợp tác học thuật giữa các cơ sở giáo dục.

Đối với những ngành còn thiếu giảng viên trình độ cao, nhất là các ngành mới, chuyên sâu hoặc có tính đặc thù, việc sử dụng giảng viên đồng cơ hữu sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực, tạo điều kiện duy trì và phát triển chương trình đào tạo. Tuy nhiên, theo quy định mới, giảng viên đồng cơ hữu chỉ được tính một phần trong tổng số giảng viên cơ hữu. Các cơ sở đào tạo vẫn phải bảo đảm đủ số lượng giảng viên cơ hữu theo quy định để đáp ứng yêu cầu mở ngành, duy trì ngành đào tạo và kiểm định chất lượng.

Trong công tác tuyển dụng, quy định mới giúp giảm áp lực trước mắt khi các trường có thể bổ sung nguồn lực thông qua giảng viên đồng cơ hữu trong thời gian chưa tuyển được giảng viên cơ hữu phù hợp. “Về lâu dài, các đơn vị cần ưu tiên tuyển dụng giảng viên cơ hữu, đặc biệt là giảng viên có trình độ tiến sĩ. Việc hợp tác với giảng viên đồng cơ hữu phải được sự thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý viên chức, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ có chất lượng, gắn bó lâu dài với đơn vị”, PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, cho biết.

Chủ động thích ứng để tận dụng cơ hội

Quyền Giám đốc Đại học Huế, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy thông tin, ngay sau khi Nghị định 159 có hiệu lực, Đại học Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác, bảo đảm việc tham gia giảng dạy theo chế độ giảng viên đồng cơ hữu phải được người đứng đầu đơn vị quản lý chấp thuận bằng văn bản và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của viên chức.

Đại học Huế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác theo dõi, quản lý đội ngũ trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, một số ngành đào tạo đặc thù hoặc chương trình chất lượng cao hiện phụ thuộc khá nhiều vào đội ngũ giảng viên đồng cơ hữu đến từ các cơ sở giáo dục khác. Khi mỗi viên chức chỉ được tham gia đồng cơ hữu tại một cơ sở giáo dục, một số đơn vị có thể thiếu hụt nhân lực, buộc phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo.

Theo số liệu năm 2026, Đại học Huế có khoảng 1.700 giảng viên, trong đó hơn 800 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 48% tổng số giảng viên. Đây là một trong những đại học vùng có tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ thuộc nhóm cao của cả nước.

Song song với chính sách thu hút nhân lực, Đại học Huế tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu trong và ngoài nước; sử dụng linh hoạt đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và tăng cường hợp tác chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng chính sách thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi theo cơ chế tự chủ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý viên chức để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, việc triển khai Nghị định 159 không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để Đại học Huế cơ cấu lại đội ngũ giảng viên theo hướng thực chất, bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo. Trọng tâm là phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có cơ cấu hợp lý giữa các ngành; đồng thời tạo điều kiện để giảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh công bố quốc tế và hội nhập học thuật.