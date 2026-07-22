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Phường An Cựu đối thoại với cán bộ, giáo viên về đổi mới giáo dục

HNN.VN - Sáng 22/7, UBND phường An Cựu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm 2026, với chủ đề “Đổi mới quản trị nhà trường, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, phát triển toàn diện học sinh”. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 360 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 9 trường học trên địa bàn phường

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 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và phường An Cựu đối thoại với các giáo viên

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Thị Như Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu nhấn mạnh, giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2026-2030. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở rộng địa giới hành chính, phường An Cựu có hệ thống trường học từ mầm non đến THCS với quy mô lớn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đông đảo.

Trong năm học qua, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế, áp lực công việc và yêu cầu đổi mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đã nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện dân chủ trường học và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành giáo dục phường An Cựu vẫn đối mặt với những vấn đề cần tháo gỡ như cơ sở vật chất ở một số trường còn thiếu; áp lực đổi mới chương trình, chuyển đổi số; bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng chống đuối nước; nguy cơ ảnh hưởng từ mạng xã hội và những trăn trở về đời sống, môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên.

Đặc biệt, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học, thực hiện vị trí việc làm và tinh giản biên chế theo chủ trương chung có thể tác động đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Lãnh đạo phường khẳng định sẽ đồng hành cùng ngành giáo dục, thực hiện việc sắp xếp theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ nhà giáo.

 Giáo viên phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động dạy và học. Trong đó, các ý kiến tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ, tin học và kỹ năng số; nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, hiện đại; chăm sóc sức khỏe học sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng hàng rong, bán thức ăn nhanh trước cổng trường nhằm bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm; có giải pháp phòng, chống đuối nước cho học sinh, nhất là tại các khu vực khe, suối trên địa bàn; quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Đội ngũ giáo viên cũng quan tâm đến việc tinh giản biên chế, giảm tải hồ sơ, sổ sách và công việc hành chính; bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập, chuyên biệt; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; lựa chọn, bố trí đội ngũ quản lý có năng lực; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và môi trường làm việc cho giáo viên, cũng như tạo động lực để đội ngũ nhà giáo phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Thông qua đối thoại, lãnh đạo ngành giáo dục và phường An Cựu có thêm cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn thực tế của đội ngũ nhà giáo, từ đó nghiên cứu giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc cho học sinh trên địa bàn.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
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