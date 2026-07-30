Triển khai "Hành trình truyện tranh sáng tạo" trong thiếu nhi cả nước

Không khí vui tươi tại Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo" đầu tiên trong chuỗi hoạt động cùng tên. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” được triển khai nhằm tạo môi trường để thiếu nhi phát huy tinh thần tự học, chủ động khám phá, đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành năng lực thích ứng, năng lực số và những phẩm chất cần thiết trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng tác động sâu rộng đến học tập và đời sống. Chương trình đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân nhấn mạnh việc chuẩn bị cho thiếu nhi bước vào tương lai không chỉ là trang bị thêm kiến thức, mà quan trọng hơn là hình thành phương pháp học tập, khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và năng lực vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Theo đó, những thiếu nhi hôm nay sẽ là những công dân trẻ của năm 2030 và là lực lượng trực tiếp học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng đất nước vào năm 2045. Vì vậy, bên cạnh tri thức, bản lĩnh, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ, cần chú trọng bồi đắp cho các em lòng yêu nước, sự tử tế, nhân ái, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” vì vậy tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước dành cho thiếu nhi từ 6-15 tuổi, đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường liên cấp trên cả nước.

Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là việc tiếp tục phát triển hệ thống học liệu giáo dục kỹ năng thiếu nhi. Kế thừa 26 video đã được xây dựng trong những năm trước về khoa học sáng tạo, STEM, an toàn trên không gian mạng, kỹ năng tự bảo vệ và xử lý tình huống, chương trình ra mắt thêm 8 video mới, tập trung vào kỹ năng học tập, phát triển năng lực số và khơi dậy tư duy sáng tạo. Các sản phẩm sẽ được lan tỏa trên các nền tảng số của Hội đồng Đội Trung ương và sử dụng trong sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở Đội.

Chương trình cũng triển khai Cuộc thi sáng tác “Hành trình truyện tranh sáng tạo” từ tháng 10/2026 đến tháng 5/2027, khuyến khích thiếu nhi thể hiện những câu chuyện, ý tưởng về kỹ năng sống, năng lực số, ứng dụng khoa học công nghệ và những hành động đẹp trong học tập, cuộc sống.

Song song với các hoạt động trên nền tảng số, chuỗi lớp học ngoại khóa sẽ được tổ chức trực tiếp tại 680 trường tiểu học và trung học cơ sở ở 34 tỉnh, thành phố. Chuỗi Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” quy mô lớn dự kiến được tổ chức tại các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Riêng tại Nghệ An, trong hai ngày 8 và 9/8, Ngày hội đã thu hút gần 2 nghìn thiếu nhi với nhiều hoạt động sôi nổi như Đêm hội âm nhạc “Hành trình kỳ diệu”, giao lưu với ca sĩ, nhân vật truyền cảm hứng và các trò chơi sáng tạo...

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Masan MeatLife - Thương hiệu Heo Cao Bồi đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại tỉnh Nghệ An.

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