Xu hướng du khách mùa du lịch nội địa có nhiều thay đổi

Khách chụp ảnh kỷ niệm khi đến tham quan Đại Nội Huế

Khách chuộng tour ngắn ngày

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Việt Nam bước vào mùa du lịch hè, du lịch nội địa khi học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Từ đầu tháng 5, các gia đình bắt đầu lên kế hoạch để đưa con về quê hoặc đi du lịch; một số đơn vị, doanh nghiệp cũng chuẩn bị tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng hè cho cán bộ, người lao động.

Tuy nhiên, so với các năm trước, xu hướng trong mùa du lịch nội địa năm nay có nhiều thay đổi. Ông Phạm Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thuận Hóa cho biết, lượng khách lẻ, khách du lịch tự túc có dấu hiệu tăng khoảng 200 - 300% so với năm ngoái, trong khi khách đoàn đăng ký tour giảm rõ rệt. Khách liên hệ đặt tour, tham khảo sản phẩm, dịch vụ thường là nhóm khách lẻ, gia đình, nhóm bạn. Nhiều trường hợp tự lên kế hoạch trải nghiệm, chỉ đặt các dịch vụ lẻ như khách sạn, vé tham quan, ăn uống… qua đơn vị lữ hành.

“Năm nay, khách đoàn giảm do nhiều cơ quan, đơn vị đang tập trung ổn định công việc sau khi sắp xếp, vận hành theo mô hình mới. Bên cạnh đó, một số tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị đã kết thúc hoạt động. Ngoài ra, một số đơn vị trường học đang tập trung công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục theo chủ trương của Nhà nước nên chưa có kế hoạch tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng hè”, ông Ngọc cho biết.

Theo các đơn vị lữ hành, nhu cầu du lịch của khách nội địa đang dịch chuyển mạnh từ “đi cho biết” sang ưu tiên cảm nhận thực tế, nghỉ dưỡng thực chất và cá nhân hóa hành trình. Đặc biệt, du khách hiện chuộng những chuyến đi thiên về trải nghiệm, thư giãn và kết nối với đời sống bản địa hơn là thuần túy tham quan.

Đại diện Công ty TNHH MTV Vietravel Huế cho biết, ảnh hưởng từ biến động giá nhiên liệu, một số đường bay quốc tế bị cắt giảm, một số du khách chuyển sang trải nghiệm du lịch trong nước. Trong mùa hè, khách lựa chọn tìm đến biển, suối thác, đầm phá. Đối với nhóm khách lẻ thường ưu tiên các tour ngắn 1 - 2 ngày để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế (Huetourist) cho hay, đối với tour du lịch theo nhóm gia đình trong mùa hè, phụ huynh quan tâm nhất là sự an toàn cho trẻ nhỏ. Các gia đình rất thích cho con về trải nghiệm các điểm du lịch quê, những hoạt động dân dã, đời thường.

Một số doanh nghiệp lữ hành đánh giá, khách trong nước đang thận trọng và chọn lọc hơn, ưu tiên các hành trình phù hợp với quỹ thời gian, thuận tiện trong di chuyển, bảo đảm chất lượng dịch vụ, giàu giá trị thực tế.

Xây dựng tour, tuyến hợp lý

Trước nhu cầu và xu hướng du lịch của du khách có nhiều biến chuyển, các đơn vị lữ hành chủ động điều chỉnh sản phẩm, xây dựng kế hoạch phục vụ, tour, tuyến hợp lý, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch biển, suối, thác, đầm phá kết hợp với các trải nghiệm di sản, làng nghề…

Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế Trần Quang Hào cho biết: “Chúng tôi xây dựng đa dạng các tour trong thời gian ngắn để du khách lựa chọn, trong đó có các tour 2 ngày 1 đêm, 1 ngày và tour nửa ngày. Bên cạnh các trải nghiệm ở đầm Chuồn, đơn vị lữ hành cũng tạo ra các tuyến, kết nối các điểm theo nhu cầu của du khách, trong đó có các trải nghiệm ở khu vực các bãi biển ở phường Phong Quảng”.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Vietravel Huế, các trải nghiệm ở khu vực Lăng Cô, phá Tam Giang, hay Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, phố cổ Bao Vinh… đã được đưa vào sản phẩm để phục vụ, tùy theo nhu cầu lựa chọn của khách để kết hợp các hoạt động tham quan di sản.

Hè năm nay, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ - Festival Huế 2026, trong đó có nhiều chương trình đặc sắc như: Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026, Ngày hội Sen Huế, chương trình chợ quê ngày hội… Các đơn vị lữ hành sẽ lồng ghép đưa vào chương trình tour, hoặc giới thiệu đến du khách để tăng thêm các trải nghiệm thú vị khi đến Huế mùa hè.

Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thuận Hóa, ông Phạm Ngọc cho biết, du khách cũng rất thích “trốn nóng” và trải nghiệm bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những tour trải nghiệm 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên, nhịp sống, con người và văn hóa của các đồng bào phía tây thành phố cũng chính là một trong những sản phẩm đang được các doanh nghiệp quan tâm, nhằm tạo ra những trải nghiệm đặc sắc, thú vị mới cho khách.