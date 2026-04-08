Để du lịch Huế “chạm vào nguyên bản”

Nghệ nhân hướng dẫn khách các công đoạn làm nón lá xứ Huế

Nhìn từ Đà Nẵng

Gần cuối tháng 3 vừa qua, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng và chương trình MICE 2026 với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”. Không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông, chương trình được xây dựng như một định hướng phát triển sản phẩm, nhằm thích ứng với xu hướng của du khách. Cách làm này cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt: Từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang kiến tạo trải nghiệm; từ có gì bán nấy sang thiết kế hành trình cảm xúc. Đây cũng chính là điều mà nhiều điểm đến đang thiếu, trong đó có Huế.

Nhắc đến mô hình của Đà Nẵng không phải để so sánh, mà để gợi mở những cách làm đang “chạm” đúng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, để thấy một thực tế: Nhu cầu “chạm vào nguyên bản” của du khách đã có từ lâu, nhưng không phải địa phương nào cũng kịp thời chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể. Trong nhiều năm, ngành du lịch đã nói đến việc khai thác chiều sâu văn hóa, bản sắc địa phương, phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng. Song, khoảng cách giữa chủ trương và sản phẩm thực tế vẫn còn khá lớn. Minh chứng là thời gian qua, trên cả nước có nhiều mô hình du lịch “na ná” nhau, trong khi nhu cầu của du khách luôn muốn tìm kiếm sự khác biệt. Điều này đã làm giảm sức hút, thậm chí là nguyên nhân của những thất bại, mà các phố đêm là một ví dụ.

Thực ra, Huế cũng đối diện với không ít thách thức liên quan đến sản phẩm có chiều sâu, mặc dù Cố đô có rất nhiều điều kiện để đưa du khách “chạm về nguyên bản”. Như cách ông Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Tú Trần nhận định, chữ “chạm” rất hợp với Huế, bởi vùng đất miền Hương Ngự nhiều giá trị chiều sâu. Với hệ thống di sản phong phú, cảnh quan đa dạng, từ hệ thống sông ngòi, đầm phá Tam Giang đến vùng núi; từ làng nghề truyền thống đến văn hóa ẩm thực đặc sắc, Huế hội tụ gần như đầy đủ điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch mang tính nguyên bản. Thậm chí, có thể nói Huế “dư thừa” tài nguyên. Nhưng chính sự “dư thừa” ấy lại trở thành một nghịch lý. Khi nguồn lực bị phân tán, thiếu sự đầu tư tập trung và thiếu những doanh nghiệp đủ mạnh để dẫn dắt, các sản phẩm du lịch dễ rơi vào tình trạng nhỏ lẻ, thiếu chiều sâu và thiếu sức cạnh tranh. “Đơn cử như nhiều sản phẩm ở vùng A Lưới, Nam Đông mới dừng lại ở quy mô tự phát hoặc nhỏ, chưa đủ sức trở thành sản phẩm điểm nhấn, trong khi doanh nghiệp thấy được cơ hội nhưng không đủ năng lực tài chính đầu tư”, ông Tú trăn trở.

Ở góc nhìn của người trong cuộc, ông Hồ Thanh Tú, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng nhìn nhận, Huế có đầy đủ, thậm chí hơn Đà Nẵng về hệ thống tài nguyên du lịch. Song, việc tạo ra những “điểm chạm” không chỉ là câu chuyện của tài nguyên, mà là câu chuyện của cách làm. Các thành phần trong chuỗi cung ứng, từ doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ đến cộng đồng phải thực sự kết nối, thì mới có thể hình thành một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

“Thực ra, Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị từ lâu. Xu hướng du khách muốn tự do khám phá trải nghiệm, không bị gò bó trong các tour nên các sản phẩm cũng được doanh nghiệp xây dựng một cách phù hợp. Từ năm 2020, Đà Nẵng đã triển khai các gói sản phẩm để khách có thể thoải mái trải nghiệm, kể cả khách đoàn. Đó cũng là cách níu du khách trở lại nhiều lần, thông qua nhiều “điểm chạm”, nhiều trải nghiệm khác nhau mà Huế hoàn toàn có thể làm được”, ông Tú cho hay.

Để khách “gần” Huế hơn

Năm 2025, Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đó không chỉ là chuỗi sự kiện thúc đẩy du lịch mà còn là cơ hội để nhìn lại mình, đối diện những điểm nghẽn và định hình chiến lược mới. Lãnh đạo ngành du lịch cũng cho biết, đó cũng là cơ hội để Huế định vị lại bộ sản phẩm du lịch. Đã đến lúc, Huế cần tái cấu trúc sản phẩm du lịch một cách mạnh mẽ.

Bên cạnh các đề án, kế hoạch phát triển du lịch, dịch vụ năm 2026, mới đây, UBND vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 2/4/2026 về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2027. Điểm nổi bật là thành phố định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo 4 vùng trải nghiệm đặc trưng, gồm: Vùng Di sản - sông Hương - làng nghề, nhà vườn Huế; vùng biển - đầm phá Tam Giang - văn hóa làng chài và sinh kế ngư nghiệp; vùng miền núi - sinh thái suối thác - văn hóa dân tộc bản địa; vùng nông nghiệp sinh thái - làng quê - trải nghiệm OCOP. Đây có thể là bước đi rất quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, làng nghề …, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo từng không gian sinh thái, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch của thành phố.

Trên nền tảng ấy, ngành du lịch, các ngành có liên quan và địa phương cùng các doanh nghiệp cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để phát triển các sản phẩm du lịch mới có tính sáng tạo và khác biệt. Qua đó, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến Huế.

Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng Hồ Thanh Tú cho rằng, để khách “gần” hơn với Huế, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là các đường bay; kêu gọi và thu hút được các doanh nghiệp lớn, có vai trò tiên phong, dẫn dắt, đồng thời phải tạo được sự đồng lòng, chung sức của toàn hệ thống cung ứng dịch vụ. Còn theo Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Tú Trần, để thu hút các nhà đầu tư lớn, Huế cần những quy hoạch cụ thể hơn ở từng khu vực với các chức năng, yêu cầu rõ ràng. Khi có được những nhà đầu tư đủ tâm và tầm, việc xây dựng sản phẩm gắn với những giá trị nguyên bản theo định hướng sẽ thuận lợi hơn.

Rõ ràng, Huế không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu câu chuyện để kể. Điều Huế cần là một cách kể đủ hấp dẫn để du khách không chỉ đến mà đi chậm, cảm sâu và nhớ hoài. Muốn như thế, chỉ có cách để khách “chạm về nguyên bản” bằng những sản phẩm cụ thể.