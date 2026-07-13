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ClockThứ Năm, 16/07/2026 16:35

Khách mặc trang phục phản cảm, dùng flycam trái phép có thể bị dừng tham quan di tích Huế

HNN.VN - Ngày 16/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành thông báo về nội quy tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế, yêu cầu du khách tuân thủ các quy định nhằm bảo đảm an toàn, giữ gìn giá trị di sản và môi trường tham quan.
 Du khách tham quan Đại Nội

Theo đó, du khách khi vào tham quan phải mua vé theo quy định, xếp hàng tại cổng kiểm soát và luôn mang theo vé trong suốt quá trình tham quan.

Quy định cũng yêu cầu khách tham quan nâng cao ý thức bảo vệ di tích, không sờ, nằm, ngồi hoặc viết, vẽ lên hiện vật, công trình kiến trúc; không giẫm lên thảm cỏ, hái hoa hay bẻ cành trong khuôn viên di tích.
 
Đáng chú ý, nội quy quy định khách phải mặc trang phục lịch sự khi tham quan. Tại các khu vực nội điện và nơi thờ tự trang nghiêm, du khách không được mặc quần cộc, váy ngắn, áo hở vai hoặc các trang phục phản cảm; đồng thời không đội mũ, nón khi vào nội điện và cần giữ yên lặng.
 
Bên cạnh đó, khách tham quan không được hút thuốc trong khuôn viên di tích; không mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hoặc động vật sống vào khu vực di tích.
 
Quy định cũng nghiêm cấm việc sử dụng flycam khi chưa được cấp phép, cũng như tự ý tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, quay phim, ghi hình, vui chơi hay ăn uống trong khuôn viên di tích nếu chưa được cơ quan quản lý cho phép.
 
Theo nội quy, du khách phải giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định và không có các hành vi xâm hại cảnh quan như chặt phá, đốt rừng hoặc săn bắt động vật.
 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, khách tham quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những tổn thất do mình gây ra. Khi phát hiện các hành vi vi phạm hoặc hiện tượng tiêu cực, du khách cần thông báo cho lực lượng bảo vệ để kịp thời xử lý.
 
Đối với các trường hợp vi phạm nội quy, lực lượng bảo vệ có quyền chấm dứt chương trình tham quan của du khách. Riêng người điều khiển các phương tiện ra, vào di tích để làm việc phải xuống xe, tắt máy và xuất trình giấy tờ để được kiểm tra, hướng dẫn trước khi vào khu vực di tích.
 
Tin, ảnh: Liên Minh
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