Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 84, ra ngày 6/8

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 84

Đánh thức “viên ngọc xanh” giữa đầm phá là bài viết nổi bật trên trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này của nhóm tác giả Hoàng Triều - Kim Quy.

“Viên ngọc xanh” đó chính là rừng ngập mặn Rú Chá, được mệnh danh là “người gác cửa” của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, chắn sóng, giữ phù sa và nuôi dưỡng hệ sinh thái đặc biệt của vùng hạ lưu sông Hương. Trong hành trình phát triển du lịch xanh của Huế, Rú Chá đang đứng trước cơ hội được "đánh thức" để trở thành điểm đến sinh thái giàu bản sắc, khi UBND TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trồng rừng ngập mặn tại đây. Với tổng mức đầu tư khoảng 73 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2027, diện tích Rú Chá sẽ được mở rộng từ gần 30ha lên gần 50ha. "Viên ngọc xanh" sẽ được đánh thức bằng tư duy phát triển bền vững, để cây chá tiếp tục đơm hoa, kết quả, là "bức bình phong" chở che cho làng quê, cũng là nơi mỗi người tìm thấy một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống hiện đại.

Mục Gặp gỡ ở trang 3 tuần này là trò chuyện giữa tác giả Yên Chi và GS.BS Bùi Duy Tâm, một Việt kiều trí thức ở nước ngoài với tiêu đề: Mặc áo dài là thể hiện lòng tự trọng và niềm tự hào dân tộc!

Suốt nhiều thập niên sống và làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài, GS.BS Bùi Duy Tâm luôn dành một tình cảm đặc biệt cho áo dài truyền thống Việt Nam. Ông đã từng bỏ tiền túi của mình để tặng hơn một ngàn bộ áo dài truyền thống ngũ thân cho học sinh một trường tiểu học trên địa bàn thành phố. GS.BS Bùi Duy Tâm chia sẻ, mỗi đất nước đều có lịch sử, văn hóa, tính cách và trang phục riêng. Trang phục truyền thống là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của bản sắc dân tộc. Mặc áo dài không phải để quay về quá khứ mà để mang những giá trị tốt đẹp của quá khứ đi vào tương lai. Và việc phục hồi quốc phục áo dài Việt Nam là một điều cần thiết, trong đó Huế sẽ là địa phương cần có nhiều đóng góp cho hành trình này.

Giao diện trang Kinh tế & Phát triển trong số này

Giữ chân du khách, kéo dài dòng tiền ở Huế là bài viết của của tác giả Hữu Phúc trên trang Kinh tế & Phát triển. Lượng khách đến Huế hiện nay đang có mức tăng đáng kể, với hơn 4,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Nhưng so với các địa phương khác, du lịch Huế vẫn chưa thể “giữ chân” khách lưu trú dài ngày được như Đà Nẵng, Khánh Hòa để phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những kiến nghị: Trong phát triển du lịch, đông khách mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là làm sao giữ được dòng khách ấy ở lại lâu hơn. Một du khách ở thêm một đêm không chỉ mang lại thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú mà còn tạo thêm nhiều động lực phát triển khác cho Huế. Một trong những bài toán mà Huế cần ưu tiên giải quyết là kinh tế đêm, được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp khách mở “cánh cửa” lưu trú dài ngày. Lượng khách đến Huế hiện nay đang có mức tăng đáng kể, với hơn 4,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Nhưng so với các địa phương khác, du lịch Huế vẫn chưa thể “giữ chân” khách lưu trú dài ngày được như Đà Nẵng, Khánh Hòa để phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những kiến nghị: Trong phát triển du lịch, đông khách mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là làm sao giữ được dòng khách ấy ở lại lâu hơn. Một du khách ở thêm một đêm không chỉ mang lại thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú mà còn tạo thêm nhiều động lực phát triển khác cho Huế. Một trong những bài toán mà Huế cần ưu tiên giải quyết là kinh tế đêm, được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp khách mở “cánh cửa” lưu trú dài ngày.