Không để du khách “tự xoay xở” khi đến Huế

Hỗ trợ khách đội mũ bảo hiểm khi trải nghiệm ngắm Huế bằng xe máy

Khách có nhu cầu cần hỗ trợ

Hỗ trợ tìm nơi lưu trú là một trong nhiều nội dung hỗ trợ dành cho du khách. Lượng khách tăng vào các dịp lễ tại Huế vừa qua kéo theo nhiều vấn đề phát sinh và nhu cầu được cung cấp thông tin, hỗ trợ từ cơ quan chức năng cũng tăng lên. Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, qua thực tế vận hành và tiếp nhận phản ánh, ngành du lịch nhận thấy nhu cầu lớn nhất của du khách là được cung cấp thông tin chính xác, chỉ dẫn điểm đến, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về dịch vụ, giá cả, môi trường du lịch và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe, tài sản hoặc giấy tờ.

Du khách hiện nay kỳ vọng được hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp và thân thiện, nhất là qua các kênh nền tảng số và đầu mối trực tiếp. Khi được hỗ trợ kịp thời, trải nghiệm của du khách tại Cố đô cũng được nâng lên.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trần Đình Minh Đức cho rằng, thực tế trước đây, Huế đã có đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, hỗ trợ du khách, song tính hiệu quả trong một số trường hợp chưa được như kỳ vọng. Chẳng hạn, sau tiếp nhận thông tin nhu cầu lưu trú, tham quan của du khách, bộ phận tiếp nhận phải liên hệ bên thứ ba, sau đó phản hồi lại cho du khách. Điều này dẫn đến thời gian xử lý và hỗ trợ kéo dài hơn.

Ngoài ra, do du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau nên trước đây việc xử lý một số phản ánh của du khách đôi khi còn phân tán, thiếu đầu mối rõ ràng.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hỗ trợ du khách

Mới đây, UBND thành phố đã ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 18/6/2026). Khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan đầu mối, các đơn vị có trách nhiệm xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực của mình, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho du khách. Các hoạt động hỗ trợ bảo đảm kịp thời và chính xác, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, quy chế tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn giữa các sở, ngành, chính quyền phường, xã, lực lượng chức năng và các đơn vị kinh doanh du lịch. Với quy chế mới, Sở Du lịch đảm nhận vai trò điều phối, tiếp nhận, xác thực và chuyển tiếp thông tin đến đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý và phản hồi cho du khách.

Thành phố chú trọng mở rộng nhiều nội dung hỗ trợ khách du lịch. Đặc biệt là trợ giúp khẩn cấp và an toàn. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan sẽ tập trung hỗ trợ các biện pháp bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch khi sử dụng dịch vụ du lịch; được cứu trợ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp; hỗ trợ, hướng dẫn khách du lịch thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc bị cướp giật, mất cắp, thất lạc giấy tờ cá nhân (hộ chiếu, căn cước công dân, giấy phép lái xe...). Đồng thời, hỗ trợ cấp cứu, khám, chữa bệnh kịp thời cho khách du lịch gặp sự cố về sức khỏe; xử lý, khắc phục và hạn chế hậu quả các sự cố y tế, mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh phát sinh trong hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, các phản ánh về lừa đảo, chèo kéo, nâng giá, chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường sẽ được tiếp nhận, phối hợp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, việc cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, các quy định của địa phương, dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai hay giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao, các kỳ Festival Huế và những sự kiện nổi bật của địa phương… sẽ được triển khai thường xuyên.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trần Đình Minh Đức cho biết, song song với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, ngành du lịch cũng hỗ trợ gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội và Tổng đài Hỗ trợ khách du lịch (hotline: 0234.3828288).

Mục tiêu mà thành phố và ngành du lịch quyết tâm thực hiện là tạo sự chuyển biến rõ nét trong tốc độ và chất lượng xử lý tình huống. Với quy định rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, khi mỗi cơ quan hiểu rõ phần việc của mình và có đường dây nóng vận hành thông suốt, du khách sẽ không còn phải tự xoay sở giữa những tình huống không mong muốn.