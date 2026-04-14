Du lịch nghỉ lễ chuyển hướng: Chuộng chuyến đi ngắn, trải nghiệm sâu

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đang ghi nhận xu hướng mới trong lựa chọn điểm đến và cách tổ chức hành trình của du khách Việt Nam. Thay vì ưu tiên những chuyến đi dài ngày, xa nhà, nhiều người đang có xu hướng lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn từ 2-3 ngày, chú trọng sự thuận tiện và chất lượng trải nghiệm.

Du khách tham quan tại Cần Thơ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2025. (Ảnh: HOÀNG PHAN) 

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Traveloka công bố ngày 13/4, nhu cầu đối với các chuyến đi ngắn trong dịp lễ năm nay tăng gần 40% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng “micro-holiday” (kỳ nghỉ ngắn) đang ngày càng rõ nét.

Sự chuyển dịch này phản ánh thay đổi trong thói quen du lịch của người dân, nhất là nhóm khách trẻ và các gia đình ở đô thị lớn. Với quỹ thời gian hạn chế, áp lực công việc cao và nhu cầu tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng, nhiều du khách ưu tiên các điểm đến gần, thời gian di chuyển ngắn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá.

Dữ liệu thị trường cho thấy, các đường bay nội địa ngắn đang được quan tâm nhiều hơn, với mức tăng tìm kiếm hơn 40% ở một số chặng như Hà Nội-Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc, Hà Nội-Huế. Các điểm đến gần trung tâm đô thị, thuận lợi di chuyển và có không gian thiên nhiên cũng ghi nhận sức hút lớn.

Trong đó, Ninh Bình nổi lên là điểm đến được tìm kiếm nhiều, với mức tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ. Các đô thị biển như Nha Trang và Vũng Tàu cũng ghi nhận mức tăng hơn 40%. Những địa phương này hấp dẫn du khách nhờ lợi thế cảnh quan, hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng và phù hợp với hành trình ngắn ngày. 

Bên cạnh thị trường nội địa, các điểm đến quốc tế gần Việt Nam tại Đông Nam Á và Đông Bắc Á vẫn duy trì sức hút, đặc biệt với nhóm khách có nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận, lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú quốc tế dịp này tăng khoảng 30%.

Một điểm đáng chú ý là xu hướng du lịch “thông minh” đang ngày càng phổ biến. Du khách không chỉ quan tâm điểm đến mà còn chú trọng tối ưu chi phí, thời gian và tính thuận tiện trong khâu đặt dịch vụ. Hình thức đặt sớm, đặt trọn gói vé máy bay-khách sạn-hoạt động trải nghiệm được nhiều người lựa chọn hơn.

Bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka chia sẻ: “Điều chúng tôi đang chứng kiến hiện nay là một sự chuyển dịch rất đáng chú ý: Những chuyến đi ngắn không còn là phương án thay thế, mà đang trở thành lựa chọn ưu tiên mới. Du khách ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn điểm đến, lên kế hoạch sớm hơn và ưu tiên những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa”.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng du lịch nghỉ ngắn ngày nhưng chất lượng cao nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, khi nhu cầu cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm ngày càng được coi trọng.

Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch đa dạng hóa sản phẩm, tập trung nhiều hơn vào các tour ngắn ngày, dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm bản địa để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Mở lối cho du lịch cộng đồng

Bên cạnh thế mạnh về di sản, văn hóa, thành phố đang từng bước mở rộng không gian phát triển sang các vùng ven đô, nông thôn và miền núi, với trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng.

Mở lối cho du lịch cộng đồng
Du lịch phải biết kể chuyện

Làm sao để cạnh tranh điểm đến, thu hút du lịch khi nhiều quốc gia, nhiều địa phương đều có biển, có núi, có những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc? Đó là câu hỏi đã được đặt ra tại Hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch” vừa được Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức tại Gia Lai.

Du lịch phải biết kể chuyện
