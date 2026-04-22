Thúc đẩy hợp tác, đưa khách du lịch Belarus đến Huế

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố phát biểu chào mừng và giới thiệu thông tin du lịch Huế với đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL thành phố bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn, đồng thời nhấn mạnh về những tiềm năng, thế mạnh du lịch Huế.

Hiện nay, Huế có 91 đơn vị lữ hành và đại lý du lịch, trong đó có 66 đơn vị kinh doanh du lịch quốc tế; 3.788 hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 2.639 hướng dẫn viên quốc tế. Trên địa bàn thành phố có 908 cơ sở lưu trú với hơn 15.000 phòng và 25.000 giường, trong đó số khách sạn từ 3 - 5 sao có 28 cơ sở với hơn 4.000 phòng.

Năm 2025, tổng lượt khách đến Huế hơn 6,3 triệu lượt, trong đó có hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, Huế đón hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó có gần 844.000 lượt khách quốc tế.

Năm 2026, thành phố Huế phấn đấu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa, lễ hội và hạ tầng du lịch đô thị. Mục tiêu đặt ra là thu hút khoảng 7 - 7,5 triệu lượt, tăng 12 - 20% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế 2,3 - 2,5 triệu lượt, tăng gần 20%.

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch thành phố Huế

Theo lãnh đạo HHDL thành phố, thời gian tới (từ ngày 10/5/2026) sẽ có các chuyến bay thẳng từ Minsk - Thủ đô Belarus đến Đà Nẵng. Khách Belarus thường đi du lịch nhiều quốc gia, chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Khách Belarus thích biển và thích thưởng thức ẩm thực đặc sắc của các vùng miền, thích tìm hiểu về văn hóa, di sản của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, lãnh đạo HHDL mong muốn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh và đặc biệt là ngài Tổng Lãnh sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách từ Belarus đến Đà Nẵng, kết nối với thị trường Huế, ra tham quan trải nghiệm Cố đô Huế.

HHDL, các hội trực thuộc và các doanh nghiệp du lịch dịch vụ cam kết sẽ xây dựng những tour du lịch kích cầu phù hợp với thị trường khách Belarus với chất lượng phục vụ cao từ vận chuyển, điểm đến tham quan, khách sạn lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm những dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh vui mừng, cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo HHDL và các doanh nghiệp du lịch thành phố, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa buổi làm việc sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk cho biết, chuyến bay thẳng từ Minsk - Thủ đô Belarus đến Đà Nẵng là chuyến bay charter và dự kiến 10 - 11 ngày sẽ có 1 chuyến; đây cũng là đường bay thứ 3 kết nối Belarus với các điểm đến của Việt Nam (trước đó là Phú Quốc và Nha Trang). Khoảng cách địa lý gần giữa Đà Nẵng và Huế là điều kiện thuận lợi để khi khai thác chuyến bay đến Đà Nẵng có thể đưa khách ra Huế.

Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk khẳng định sẽ làm nhiều hơn để mở rộng hợp tác, thúc đẩy du lịch giữa hai nước. Đặc biệt, sau khi quay trở về TP. Hồ Chí Minh, ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk sẽ trao đổi với các hãng lữ hành của Belarus để có thể đẩy mạnh quảng bá, thúc đẩy hợp tác với mong muốn đưa Huế trở thành lựa chọn của nhiều du khách Belarus.