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"Con đường tương lai" và hành trình đưa một góc nhìn tri thức Việt Nam ra thế giới

HNN.VN - Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng quan tâm đến những mô hình phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, các công trình nghiên cứu và xuất bản mang tính dự báo, định hướng chiến lược cũng nhận được sự chú ý rộng rãi. Một trong những ấn phẩm đáng chú ý thời gian gần đây là cuốn sách “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn do Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam (Hocdoc.vn) giới thiệu và phát hành.

Mới đây, bản tiếng Anh của tác phẩm với tên gọi The Path to the Future đã được giới thiệu bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện góp phần đưa những góc nhìn nghiên cứu từ Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, đồng thời mở rộng không gian đối thoại về các vấn đề phát triển của khu vực và thế giới.

 Cuốn sáchCon đường tương lai” có 2 bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Công trình nghiên cứu quy mô về phát triển bền vững

“Con đường tương lai” là công trình nghiên cứu có dung lượng lớn, dày 987 trang, gồm 5 chương với các nội dung xoay quanh hành trình phát triển của nhân loại, các mô hình kinh tế bền vững, quản trị rủi ro kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cũng như những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

 “Con đường tương lai” do Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam (Hocdoc.vn) giới thiệu và phát hành.

Theo nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, thông điệp cốt lõi của tác phẩm là dự báo một số xu hướng vận động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa; đồng thời nhận diện những nguy cơ, thách thức có thể phát sinh trong tương lai, từ đó đề xuất các giải pháp hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Một trong những điểm nhấn của cuốn sách là việc tác giả dành sự quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa phát triển công nghệ với các giá trị nhân văn, cũng như vai trò của văn hóa trong tiến trình phát triển quốc gia.

Học thuyết "Bốn bàn tay" và những gợi mở về phát triển

Trong Con đường tương lai, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn cũng giới thiệu cách tiếp cận mang tên "Học thuyết Bốn bàn tay". Theo đó, sự phát triển bền vững cần được xây dựng trên sự cân bằng giữa bốn yếu tố gồm thị trường, Nhà nước, cộng đồng xã hội và lương tri con người. Tác giả cho rằng chỉ khi các yếu tố này vận hành hài hòa, xã hội mới có thể phát triển theo hướng ổn định, nhân văn và lâu dài. Từ góc nhìn này, cuốn sách đưa ra nhiều suy ngẫm về mô hình phát triển trong thời đại số, nơi công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng nhưng vẫn cần đặt con người ở vị trí trung tâm.

 

Dù còn nhiều nội dung cần tiếp tục được trao đổi và phản biện trong giới nghiên cứu, những luận điểm được đưa ra đã góp thêm một góc nhìn tham khảo cho các cuộc thảo luận về tương lai phát triển của các quốc gia đang chuyển đổi và hội nhập.

Nỗ lực đưa sách Việt tiếp cận độc giả toàn cầu

Việc xuất bản bản tiếng Anh The Path to the Future cũng cho thấy xu hướng ngày càng nhiều công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo của tác giả Việt Nam được chuyển ngữ nhằm tiếp cận độc giả quốc tế.

Theo chia sẻ của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đưa Con đường tương lai đến với nhiều quốc gia hơn trong thời gian tới, qua đó góp phần quảng bá tri thức và các góc nhìn phát triển của Việt Nam.

Hiện nay, cuốn sách Con đường tương lai được Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam (Hocdoc.vn) phát hành tới độc giả. Việc các đơn vị xuất bản và phát hành tham gia đồng hành trong quá trình chuyển ngữ, quảng bá tác phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận của sách Việt trên thị trường quốc tế.

 Đại diện của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn tặng sách cho đại biểu quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Trong bối cảnh giao lưu văn hóa và ngoại giao tri thức ngày càng được coi trọng, sự hiện diện của The Path to the Future tại một diễn đàn khu vực lớn cho thấy các công trình nghiên cứu và xuất bản của Việt Nam đang có thêm cơ hội tham gia vào dòng chảy đối thoại quốc tế. Đây cũng là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực đưa tri thức Việt Nam đến gần hơn với độc giả và cộng đồng học thuật toàn cầu. Sự xuất hiện của bản tiếng Anh The Path to the Future tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình lan tỏa tác phẩm.

Trong khuôn khổ diễn đàn, cuốn sách đã được giới thiệu tới nhiều đại biểu quốc tế. Đây được xem là cơ hội để một công trình nghiên cứu của Việt Nam tiếp cận với các diễn đàn trao đổi và phát triển có quy mô quốc tế.

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Con đường tương laihành trìnhgóc nhìn tri thứcViệt Nam ra thế giới
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