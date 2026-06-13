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Công bố điểm tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

HNN.VN - Sáng 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Đề thi vừa sức, bám sát chương trìnhHơn 18.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông“Nóng” cùng mùa tuyển sinh lớp 10

 Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026 - 2027

Theo công bố, điểm chuẩn vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế dao động từ 29,95 đến 37,6 điểm. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có điểm chuẩn 37,6 điểm, chuyên tin học 36,95 điểm, chuyên tiếng Pháp 36,48 điểm, chuyên ngữ văn 35,8 điểm và chuyên sinh học 35,7 điểm. Các lớp chuyên còn lại gồm chuyên lịch sử 34,25 điểm, chuyên địa lý 34,2 điểm, chuyên tiếng Nhật 33,3 điểm, chuyên toán 32,9 điểm, chuyên vật lý 30,15 điểm và chuyên hóa học 29,95 điểm.

Đối với các trường phổ thông, điểm chuẩn cao tiếp tục tập trung ở các trường khu vực trung tâm. Cụ thể, Trường THPT Hai Bà Trưng có điểm chuẩn lớp ngoại ngữ tiếng Anh 32,25 điểm và lớp ngoại ngữ tiếng Nhật 29,5 điểm. Trường THPT Nguyễn Huệ có điểm chuẩn lớp ngoại ngữ tiếng Anh 30 điểm, lớp ngoại ngữ tiếng Pháp 24,35 điểm và lớp ngoại ngữ tiếng Nhật 22,2 điểm. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có điểm chuẩn lớp ngoại ngữ tiếng Anh 28,25 điểm, ngoại ngữ tiếng Pháp 13,55 điểm.

Trường THPT Cao Thắng 25,5 điểm; Trường THPT Gia Hội 22,8 điểm; Trường THPT Đặng Trần Côn 15,45 điểm; Trường THPT Bùi Thị Xuân 20,5 điểm và Trường phổ thông Dân tộc nội trú thành phố là 19 điểm…

Kết quả tuyển sinh cho thấy, điểm chuẩn năm nay tăng ở nhiều trường so với năm học trước. Tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, đa số các lớp chuyên đều có điểm chuẩn cao hơn, nổi bật là chuyên tin học (năm trước là 30,8 điểm) và chuyên vật lý (năm trước là 23,6 điểm). Nhiều trường THPT công lập trên địa bàn như Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Cao Thắng, Gia Hội và Đặng Trần Côn cũng ghi nhận mức điểm chuẩn tăng, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng lớn trong kỳ tuyển sinh lớp 10.

Năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 18.000 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tăng khoảng 5.000 thí sinh so với năm học trước.

MINH HIỀN
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