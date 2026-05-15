Người trẻ làm mới du lịch Huế

Du khách nước ngoài tham gia tour cá nhân hóa, khám phá Huế theo những hành trình riêng, gần gũi với đời sống địa phương

Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi), một hướng dẫn viên tự do tại Huế, bắt đầu chuyển sang làm tour cá nhân hóa từ hơn một năm nay. Minh không bán tour theo lịch cố định mà trao đổi trước với khách về sở thích, thời gian, ngân sách, thậm chí cả “tâm trạng chuyến đi” để lên lịch trình phù hợp cho từng cá nhân.

“Có nhóm khách chỉ muốn đi những nơi thật yên tĩnh, không đông người. Có người lại thích trải nghiệm đời sống địa phương, như ăn sáng ở quán quen của người Huế, đi chợ, hoặc ngồi cà phê ven sông. Mỗi tour sẽ thiết kế theo một cách riêng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng”, Minh chia sẻ.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều du khách trẻ, đặc biệt từ các thành phố lớn, không có nhiều thời gian để tự tìm hiểu và lên lịch trình chi tiết. Thay vì phải “đau đầu” lựa chọn điểm đến, quán ăn hay cách di chuyển, họ có xu hướng tìm đến các dịch vụ thiết kế tour cá nhân để tối ưu trải nghiệm.

Chị Lê Thu Trang (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình và nhóm bạn đều bận công việc nên gần như không có thời gian lên kế hoạch. Khi vào Huế, tụi mình chỉ cần làm việc trước với bạn thiết kế tour, mọi lịch trình từ ăn uống, đi lại đến các điểm tham quan đều đã được chuẩn bị sẵn. Cảm giác rất “nhẹ đầu”, chỉ việc xách vali lên và đi”.

Nhiều tour do Minh thiết kế tập trung vào trải nghiệm. Ví dụ như, một buổi sáng đạp xe ở vườn thanh trà Thủy Biều; một buổi chiều ghé quán cà phê yên tĩnh nhâm nhi cốc cà phê muối, tâm trạng “tan chậm” cùng những bản nhạc labad du dương...

Cách làm này giúp tăng tính cá nhân hóa nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người làm phải đầu tư nhiều thời gian hơn. “Một ngày mình chỉ nhận thiết kế tour du lịch cho một hoặc hai nhóm khách. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết thời gian, cách di chuyển và phương tiện di chuyển hợp lý nhất, số tiền chi tiêu của chuyến đi… và chăm sóc khách hàng trong suốt hành trình. Vậy nên, nếu nhận nhiều quá thì không chất lượng”, Minh nói.

Thay đổi để thích ứng

Không chỉ dừng lại ở thiết kế tour cá nhân hóa, nhiều bạn trẻ tại Huế còn lựa chọn khởi nghiệp với du lịch bằng những mô hình nhỏ, linh hoạt như homestay, food tour hay các trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Điểm chung của các mô hình này là chú trọng vào cảm giác gần gũi, vừa đủ, mang đậm “chất Huế”.

Nguyễn Phước Mai Thảo (29 tuổi), chủ một homestay nhỏ ở khu vực Kim Long, cho biết, thay vì đầu tư theo kiểu khách sạn hay chuỗi lưu trú, Thảo chọn cách làm homestay công suất phòng vừa đủ để lưu trú cho nhóm bạn dưới 10 người. Homestay của Thảo chỉ có vài phòng, thiết kế đơn giản, giữ lại nhiều không gian xanh và sinh hoạt chung để khách có thể cảm nhận nhịp sống địa phương.

“Khách đến đây đa phần không cần quá nhiều tiện nghi hiện đại. Họ thích buổi sáng ra vườn, chiều đạp xe, tối thì nói chuyện hoặc đọc sách. Mình cố gắng tạo cảm giác như du khách đang sống ở Huế chứ không chỉ là đi du lịch”, Thảo chia sẻ. Du khách cũng được tham gia các trải nghiệm nhỏ như cùng đi chợ, nấu ăn, vẽ trên nón lá... Theo Thảo, chính những điều tưởng chừng rất bình thường đó lại khiến du khách nhớ lâu hơn.

Food tour do người trẻ tổ chức cũng đang trở thành một điểm nhấn mới. Không còn là những quán nổi tiếng xuất hiện dày đặc trên mạng, các tour này hướng đến những địa chỉ “ít người biết”, mang đậm thói quen ăn uống của người Huế. Mỗi quán đều có một câu chuyện riêng, có thể là quán gia đình bán mấy chục năm, hoặc một món ăn chỉ người địa phương mới biết.

Dù mang lại màu sắc mới cho du lịch Huế, các mô hình nhỏ này cũng đối mặt với không ít thách thức. Trước hết là áp lực cạnh tranh khi ngày càng nhiều người trẻ tham gia vào lĩnh vực này. Những ý tưởng mới dễ bị sao chép, trong khi để duy trì sự khác biệt lại đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Bên cạnh đó là tính mùa vụ rõ rệt của du lịch Huế. Vào mùa cao điểm, lượng khách tăng mạnh, nhưng đến mùa thấp điểm, nhiều homestay hay dịch vụ trải nghiệm rơi vào tình trạng vắng khách kéo dài. Với những người trẻ khởi nghiệp từ quy mô nhỏ, đây là bài toán không dễ cân đối.

Lựa chọn con đường khác biệt, cách làm du lịch của người trẻ tại Huế mang trong mình những chất riêng. Đó là sự kết hợp giữa sáng tạo, kiên trì và cả khả năng thích ứng trong một môi trường nhiều biến động. Và chính từ những mô hình nhỏ đó, một nét du lịch mới của Huế dần hình thành.