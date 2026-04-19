Sở Du lịch công bố kênh thông tin hỗ trợ du khách dịp lễ

HNN.VN - Để kịp thời phục vụ du khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, ngày 22/4, Sở Du lịch vừa công bố kênh kết nối cung cấp thông tin lưu trú và dịch vụ du lịch.

Để du lịch Huế “chạm vào nguyên bản”Điều chỉnh, bổ sung, nâng định mức hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồngMở lối phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển

Khách đến Huế trải nghiệm du lịch

Cụ thể, để kết nối và hỗ trợ du khách trong dịp lễ sắp tới, Sở Du lịch công bố 5 kênh tiếp nhận thông tin, gồm đường dây nóng (số điện thoại 0234.3828288); tin nhắn fanpage (https://www.facebook.com/visithuevietnam); nhóm facebook (https://www.facebook.com/groups/visithuevietnam); zalo dành cho nhà cung cấp dịch vụ (https://zalo.me/g/etee2twidaveuwtsvyss) và zalo dành cho du khách (qua số điện thoại 0985800789).

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở lưu trú và dữ liệu liên quan, Sở Du lịch cho biết, dự kiến trong dịp lễ sắp tới, đặc biệt là dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng khách sẽ tăng cao. Cụ thể, trong 5 ngày từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt khoảng 389.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt khoảng 97%.

HỮU PHÚC
'Cháy' vé máy bay các chặng du lịch dịp Lễ 30/4-1/5

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5 năm nay có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 10%) so với cùng kỳ năm trước. Song, đến thời điểm hiện tại, các chặng bay đến địa phương có khu du lịch, nghỉ dưỡng đã lấp đầy khoảng 90% số ghế.

Công bố 309 bến cảng và 14 cảng dầu khí

Bộ Xây dựng công bố danh mục 309 bến cảng và 14 cảng dầu khí ngoài khơi trên toàn quốc, tạo cơ sở quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hạ tầng hàng hải, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Để du lịch Huế “chạm vào nguyên bản”

Du khách hiện nay không còn thói quen “đi để biết” mà có nhu cầu trải nghiệm sâu hơn, kết nối thật hơn với vùng đất mà mình đặt chân tới và tìm kiếm nét độc đáo, riêng có của mỗi điểm đến. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch theo hướng “chạm vào nguyên bản” không chỉ là một xu hướng, mà còn là một yêu cầu tất yếu nếu muốn nâng cao sức cạnh tranh.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential Việt Nam”) công bố kết quả kinh doanh vững mạnh năm 2025, vun đắp niềm tin khách hàng và mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8/4/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential Việt Nam”) công bố kết quả tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025, đánh dấu một năm hoạt động bền vững với trọng tâm nhất quán vào chất lượng tăng trưởng và kỷ luật thực thi.

