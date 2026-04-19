Sở Du lịch công bố kênh thông tin hỗ trợ du khách dịp lễ

Cụ thể, để kết nối và hỗ trợ du khách trong dịp lễ sắp tới, Sở Du lịch công bố 5 kênh tiếp nhận thông tin, gồm đường dây nóng (số điện thoại 0234.3828288); tin nhắn fanpage (https://www.facebook.com/visithuevietnam); nhóm facebook (https://www.facebook.com/groups/visithuevietnam); zalo dành cho nhà cung cấp dịch vụ (https://zalo.me/g/etee2twidaveuwtsvyss) và zalo dành cho du khách (qua số điện thoại 0985800789).

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở lưu trú và dữ liệu liên quan, Sở Du lịch cho biết, dự kiến trong dịp lễ sắp tới, đặc biệt là dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng khách sẽ tăng cao. Cụ thể, trong 5 ngày từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt khoảng 389.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt khoảng 97%.