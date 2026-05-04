Azerai La Residence Hue vào danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới

Khách sạn Azerai La Residence Hue được vinh danh trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới. Ảnh: Azerai La Residence Hue

Khách sạn Azerai La Residence Hue là đại diện duy nhất đến từ Huế được vinh danh trong danh sách trên. Khách sạn Azerai La Residence Hue tọa lạc bên bờ sông Hương, sở hữu kiến trúc Art Deco độc đáo, với 122 phòng nghỉ nằm giữa khung cảnh cây xanh tươi tốt. Sự kết hợp giữa các yếu tố lịch sử và tiện nghi hiện đại giúp duy trì sức hấp dẫn của nơi đây đối với du khách quốc tế.

Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc khách sạn Azerai La Residence Hue, chia sẻ: “Việc được vinh danh trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 mang lại niềm vui rất lớn. Thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận vị thế dành cho khách sạn mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu, hình ảnh du lịch Huế như một điểm đến đặc sắc trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Travel + Leisure là một trong những tạp chí du lịch hàng đầu tại Mỹ, có ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế. Danh sách T+L 500 năm 2026 được tổng hợp từ kết quả khảo sát Giải thưởng khách sạn tốt nhất thế giới, phản ánh trải nghiệm thực tế và mức độ hài lòng của độc giả.