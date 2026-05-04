  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 04/05/2026 13:57

Azerai La Residence Hue vào danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới

HNN.VN - Tạp chí Travel + Leisure vừa công bố danh sách T+L 500 năm 2026, xếp hạng 500 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất trên toàn cầu. Đáng chú ý, Azerai La Residence Hue là một trong 12 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam được vinh danh.

Du lịch Huế “thắng lớn” dịp lễCơ sở lưu trú chạy hết công suất phục vụ du khách Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Khách sạn Azerai La Residence Hue được vinh danh trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới. Ảnh: Azerai La Residence Hue

Khách sạn Azerai La Residence Hue là đại diện duy nhất đến từ Huế được vinh danh trong danh sách trên. Khách sạn Azerai La Residence Hue tọa lạc bên bờ sông Hương, sở hữu kiến trúc Art Deco độc đáo, với 122 phòng nghỉ nằm giữa khung cảnh cây xanh tươi tốt. Sự kết hợp giữa các yếu tố lịch sử và tiện nghi hiện đại giúp duy trì sức hấp dẫn của nơi đây đối với du khách quốc tế.

Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc khách sạn Azerai La Residence Hue, chia sẻ: “Việc được vinh danh trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 mang lại niềm vui rất lớn. Thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận vị thế dành cho khách sạn mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu, hình ảnh du lịch Huế như một điểm đến đặc sắc trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Travel + Leisure là một trong những tạp chí du lịch hàng đầu tại Mỹ, có ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế. Danh sách T+L 500 năm 2026 được tổng hợp từ kết quả khảo sát Giải thưởng khách sạn tốt nhất thế giới, phản ánh trải nghiệm thực tế và mức độ hài lòng của độc giả.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
khách sạnvinh danhdu lịch Huếlọt top
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch Huế “thắng lớn” dịp lễ

Dịp lễ 30/4 - 1/5, du lịch Huế tiếp tục “bùng nổ” về lượng khách. Bên cạnh việc lập những kỷ lục mới về doanh thu bán vé tham quan di tích trong ngày, điều đáng mừng hơn là ghi nhận của du khách về văn hóa, cảnh quan và con người xứ Huế.

Du lịch Huế “thắng lớn” dịp lễ
Cơ sở lưu trú chạy hết công suất phục vụ du khách

Nối tiếp kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, du khách tiếp tục đổ về Huế, đẩy công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú lên gần mức tuyệt đối. Sức “nóng” của dòng khách khiến ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động “tăng tốc”, vừa đảm bảo chất lượng phục vụ, vừa linh hoạt điều phối để tạo ấn tượng cho du khách và đáp ứng mục tiêu phát triển.

Cơ sở lưu trú chạy hết công suất phục vụ du khách
Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Tối 1/5, thông tin từ UBND thành phố Huế cho biết, ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn ghi nhận lượng khách và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, chỉ trong một ngày. Điều này tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến Huế nói chung và trong dịp lễ 30/4 - 1/5 nói riêng.

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1 5
Huế thu hút hơn 310.000 lượt du khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 27/4, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, ước tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đạt khoảng 310.500 lượt. Đây là con số tăng mạnh so với dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (Huế đón 109.000 lượt khách dịp này).

Huế thu hút hơn 310 000 lượt du khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Thúc đẩy hợp tác, đưa khách du lịch Belarus đến Huế

Chiều 24/4, Hiệp hội Du lịch (HHDL) thành phố cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh do ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Thúc đẩy hợp tác, đưa khách du lịch Belarus đến Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top