Mở lối phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển

Nghỉ dưỡng tại các resort ven biển ở Lăng Cô được du khách ưa thích. Ảnh: Laguna Lăng Cô

Thế mạnh còn ở dạng... thô

Huế sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp như Lăng Cô, Thuận An, Cảnh Dương, Hải Dương, Vinh Thanh… tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm làng chài. Song, có thể thấy, tài nguyên biển của Huế vẫn đang ở dạng tiềm năng. Hoạt động du lịch biển hiện nay vẫn chủ yếu dừng ở tắm biển, ăn uống, dịch vụ nhỏ lẻ; thiếu các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, thiếu các hoạt động thể thao biển, giải trí về đêm và các trải nghiệm đi kèm. Nói cách khác, Huế có tài nguyên nhưng chưa có hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để biến tài nguyên thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Thời gian qua, một số khu nghỉ dưỡng cao cấp với quy mô lớn đã hình thành và đi vào hoạt động như Laguna Lăng Cô, Lăng Cô Bay Retreat, SBH Gloria Hue… cùng một số dự án khác đã và đang được triển khai hoặc đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, số lượng cơ sở lưu trú cao cấp chưa nhiều, đặc biệt là thiếu các thương hiệu khách sạn, resort quốc tế - yếu tố quan trọng để thu hút dòng khách cao cấp.

Theo ông Phan Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Azerai La Residence Huế, đối với phân khúc khách có mức chi tiêu cao, điểm đến là một yếu tố, nhưng nơi lưu trú, thương hiệu khu nghỉ dưỡng và hệ sinh thái dịch vụ mới là yếu tố mang tính quyết định. Khi chưa có nhiều thương hiệu quốc tế và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, du lịch biển Huế vẫn khó cạnh tranh với các địa phương lân cận.

Dưới góc nhìn của đơn vị lữ hành và từng đi khảo sát điểm đến ở Huế, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Du lịch OTG Travel (Đà Nẵng) chia sẻ: “Hiện nay, du lịch biển ở Huế phần đông đang thu hút khách địa phương hơn, trong khi muốn thu hút khách quốc tế và khách hai đầu đất nước tới biển của Huế thì cần đầu tư nhiều hơn cả hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi, dịch vụ, lưu trú”.

Thực ra, du khách hiện nay rất quan tâm loại hình du lịch biển, nghỉ dưỡng biển. Nhìn thực tế tại Laguna Lăng Cô, có thể thấy xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thể thao và trải nghiệm đang có nhu cầu lớn, đặc biệt ở nhóm khách có khả năng chi trả cao. Theo bà Tôn Nữ Diệu Hiền, Giám đốc Kinh doanh Laguna Golf Lăng Cô, trung bình có khoảng 60 - 70% khách quốc tế và 30 - 40% khách trong nước đến đây để nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Đáng chú ý, thời gian lưu trú của dòng khách này khá dài: Khách tầm trung thường ở lại từ 2 - 3 đêm, trong khi khách cao cấp lưu trú khoảng 5 đêm. Điều này cho thấy du lịch nghỉ dưỡng cao cấp không chỉ giúp tăng lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và hiệu quả kinh tế cho điểm đến.

Tuy nhiên, nhóm khách nghỉ dưỡng và khách chơi golf có yêu cầu rất cao về chất lượng dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Vì vậy, để thu hút và giữ chân dòng khách này, yếu tố then chốt không chỉ là cảnh quan đẹp mà còn là hệ thống dịch vụ lưu trú cao cấp, đa dạng trải nghiệm và chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Đây cũng là hướng đi cho thấy du lịch nghỉ dưỡng muốn phát triển bền vững thì phải đi cùng với chất lượng dịch vụ và hệ sinh thái trải nghiệm, chứ không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sẵn có.

Lãnh đạo ngành du lịch địa phương đánh giá, du lịch nghỉ dưỡng biển ở Huế vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, phát triển thiếu đồng bộ và chưa tạo được sự bứt phá để thực sự trở thành “động lực tăng trưởng” độc lập của ngành du lịch địa phương. Rào cản trong việc phát triển du lịch biển ở Huế là thiếu các nhà đầu tư chiến lược và nguồn lực lớn; thiếu sản phẩm, dịch vụ bổ trợ và các hoạt động trải nghiệm du lịch biển đặc sắc...

Chuyển hướng để phát triển

Theo lãnh đạo ngành du lịch, trong thời gian tới, TP. Huế định hướng phát triển du lịch biển trở thành một trong những trụ cột quan trọng của ngành du lịch địa phương, nhằm đa dạng hóa sản phẩm và giảm dần sự phụ thuộc vào du lịch di sản. Thành phố xác định chuyển dịch từ khai thác tự nhiên sang phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, thu hút mạnh phân khúc khách có mức chi tiêu cao, trọng tâm là khách quốc tế và khách du lịch tàu biển.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch biển, thời gian qua, có nhiều dự án giao thông chiến lược đã và đang được triển khai nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và kết nối liên vùng, trong đó có tuyến đường ven biển kết hợp cầu qua cửa biển Thuận An, tạo trục động lực mới cho phát triển.

Hiện, Huế đang tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm triển khai các dự án du lịch quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thành phố ưu tiên phát triển các dự án khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao, khu du lịch sinh thái, tổ hợp vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch cao cấp có khả năng tạo điểm nhấn, nâng cao sức cạnh tranh và đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Việc lựa chọn nhà đầu tư yêu cầu gắn với các tiêu chí chặt chẽ về bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa bản địa, nhằm hạn chế tình trạng phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát. Song song với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển chính quyền điện tử nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, thành phố cũng chú trọng công tác giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất để sẵn sàng thu hút các dự án đầu tư có chất lượng.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển không chỉ dừng ở việc xây dựng resort. Điều quan trọng hơn là phải hình thành hệ sinh thái dịch vụ và sản phẩm trải nghiệm đi kèm. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xung quanh có các hoạt động như thể thao biển, du lịch sinh thái, trải nghiệm làng chài, ẩm thực địa phương, chợ đêm, dịch vụ giải trí, tour tham quan… Khi đó, du khách không chỉ ở trong resort mà còn ra ngoài trải nghiệm, chi tiêu và tương tác với cộng đồng địa phương. Đây cũng là cách để du lịch nghỉ dưỡng biển không phát triển tách rời mà gắn với kinh tế địa phương và sinh kế của người dân.

Về lâu dài, Giám đốc Công ty Du lịch OTG Travel Nguyễn Thị Kim Liên cho rằng, cần có các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển một cách bài bản, từ nghiên cứu thị trường, xu hướng du lịch, nhu cầu của từng phân khúc khách đến xây dựng sản phẩm và mô hình quản lý phù hợp.

TP. Huế cũng cần tăng cường xúc tiến đầu tư và quảng bá tiềm năng du lịch biển thông qua các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội, tiếp cận các thị trường khách quốc tế trọng điểm và tiềm năng ở châu Âu, châu Mỹ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Úc… Khi hình ảnh và thương hiệu điểm đến được nâng cao trên bản đồ du lịch khu vực cũng như quốc tế, Huế sẽ là lựa chọn ưu tiên trong quyết định du lịch của du khách.