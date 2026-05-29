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ClockChủ Nhật, 14/06/2026 09:51

Vươn bùn lớn dậy như sen

HNN - Ba tuần trở lại đây, từ sớm mai, bên hồ Tịnh Tâm xuất hiện những chiếu trà nhỏ. Dù chỉ thưởng trà trong 2 tiếng, song khoảng thời gian tắm mình trong hương sen, tĩnh tâm đón nhận tinh hoa đất trời để lại ấn tượng khó quên với khách. Hanna - một Việt kiều Đức khi đón chén trà ướp sen vừa thu hái dưới hồ cứ nâng niu, hít hà bảo rằng “thơm quá”, “hay quá”, “đẹp quá”, “lần này em đến Huế thật là may mắn”.

Sen ngự hồ Tịnh

 Ướp trà sen sớm mai ở hồ Tịnh Tâm

Thưởng trà sen là một sản phẩm mới thuộc dự án của nhóm bạn trẻ do anh Ngô Quang Trí làm quản lý. Trà cụ từ gốm Phước Tích, bánh sen ngũ cốc, mứt vả, mứt trần bì… tạo nên một bữa tiệc trà thuần Huế. Tôi đặc biệt chú ý đến một chai nước lọc nhỏ xinh được chưng cất từ hoa sen. Cứ 120 bông chưng với nước giếng Hàm Long lấy từ chùa Báo Quốc trong 4 tiếng thì cho ra 3 lít nước từ sen. Chỉ cần cho chút nước sen này vào chén, bạn có thể cảm nhận được mùi thơm của hoa lá, mùi gió quyện sương sớm mai, mùi bùn non…

Mang theo tinh thần của người Huế về trà, nhóm bạn trẻ nói trên còn dự định mở thêm nhiều sản phẩm khác về sen Tịnh Tâm nhằm tiếp nối mạch nguồn câu chuyện sen Huế từ Triều Nguyễn cho đến ngày nay. Từ trong sách sử lưu truyền và giá trị dinh dưỡng như vị thuốc quý, sen Huế đã có bước phục hồi ngoạn mục.

Ngoài hồ Tịnh Tâm, nơi được xem là một trong hai mươi thắng cảnh đẹp xứ Thần kinh, sen trắng cổ đang được trồng nhiều ở các lăng tẩm, đền đài, ao hồ... Giải pháp trồng sen hữu cơ thuận tự nhiên được chọn lựa và duy trì nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cho người dùng. Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, hạt sen Huế thường thơm, bở và được ưa chuộng trong cả nước. Ở một số phường, xã như Hương An, Kim Trà, Phong Phú, Đan Điền, Phú Vinh… mô hình trồng sen cao sản đã khẳng định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả gấp 4 - 5 lần trồng lúa, mang lại nguồn lợi lớn cho người dân.

Huế hiện có hàng trăm ha diện tích trồng sen, năng suất hạt khoảng 1,5 - 4 tấn/ha. Trên thị trường và cả trên sàn thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh xoay quanh chuỗi giá trị sen vào thời điểm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các sản phẩm sen có thương hiệu được biết đến gồm dòng trà ướp sen trắng cổ Huế, hạt sen sấy, snack củ sen, bánh sen ngũ cốc… của nhà Mộc Trully Hue’s và Hữu cơ Huế Việt. Bên cạnh ẩm thực, đặc sản, còn có nón lá sen, túi xách làm từ lá sen, vòng tay hạt sen… Với cây sen, không có thứ nào bị bỏ đi mà biến thành nhiều sản phẩm gắn liền với văn hóa - đời sống người dân Cố đô.

Sen trở thành cây có giá trị kinh tế giúp nhiều người làm giàu 

Trên nền tảng số, từ khóa tìm kiếm về sen Huế qua Google bắt đầu tăng trưởng giữa tháng 5 và duy trì đều đặn trong tháng 6. Trong tốp 4 từ tìm kiếm hàng đầu đặc sản Huế có hạt sen và trà sen. Với xu hướng tìm kiếm đi lên và có hai đợt đỉnh tăng đột biến (tính đến đầu tháng 6), chứng tỏ sen Huế có sức hấp dẫn riêng trong cộng đồng.

Không chỉ tạo cảm hứng cho thơ ca, hội họa, sen Huế còn trở thành chủ thể của lễ hội đặc sắc. Năm 2018, lễ hội Sen mang tên “Truyền thuyết về một loài hoa” đánh dấu bước ngoặt “lên đời” cho loài hoa này. Năm nay, Ngày hội sen Huế “Ngự liên thức thủy” với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật trải nghiệm diễn ra ở khu vực hồ Tịnh Tâm một lần nữa đưa quan khách vào hành trình nghe - nhìn - cảm sâu sắc hơn về sen Huế.

Thương hiệu sen Huế hiện đã được đăng ký bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể, mang lại nhiều giá trị cho người trồng và đơn vị kinh doanh. “Thoát bùn” để “tỏa sáng” đúng nghĩa như đời thực; từ một sản phẩm nông nghiệp, sen Huế được nâng tầm thành một hệ sinh thái sống động kết nối nông nghiệp - văn hóa - du lịch.

Tiềm năng của một loài cây gắn liền với địa danh Huế đã được khai thác, về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu - phát huy giá trị các giống sen cổ có giá trị; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp liên quan đến cây sen và hướng đến sản phẩm có thể xuất khẩu; xây dựng thêm các tour trải nghiệm chuyên sâu về sen; đẩy mạnh truyền thông… để có thể đưa Huế thành “Thủ phủ sen” của cả nước. Được như vậy, sen Huế sẽ có điều kiện vươn xa trên bản đồ văn hóa và thương hiệu, khẳng định mình trong hành trình “vươn bùn lớn dậy”.

Tuệ Ninh
 Từ khóa:
hồ Tịnh Tâmthưởng tràsen Huế
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