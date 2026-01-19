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ClockChủ Nhật, 14/06/2026 09:47

Bình yên với camping mini

HNN - Chiều muộn, khi nắng bắt đầu nhạt dần, một chiếc lều nhỏ được dựng lên trên nền cát ở bãi biển Lộc Bình (xã Vinh Lộc). Cạnh lều, những chiếc ghế được kéo lại gần nhau bên lò nướng mini đỏ lửa. Hòa cùng tiếng sóng dập dìu vỗ vào bờ, gia đình chị Tuyết Loan và anh Chí Nhân (phường Phú Xuân) vừa ăn uống, vừa tận hưởng khung cảnh bình yên mà camping mini mang lại.

Du lịch cắm trại “bùng nổ”

 Tận hưởng không gian xanh mát và thanh bình

Khoảng xanh

Không cần những hành trình xa xôi hay lịch trình phức tạp, camping mini là hoạt động dã ngoại gọn, nhẹ trong thời gian ngắn. Thông thường, hoạt động này chỉ gói gọn trong một buổi chiều hoặc một đêm ngủ lều rồi trở về vào sáng hôm sau cũng đủ để nhiều người "nạp" năng lượng. Anh Chí Nhân chia sẻ: “Chính sự đơn giản, gọn nhẹ ấy đã mang đến sức hút riêng cho camping mini, nhất là với các gia đình trẻ như chúng tôi”.

Là người đã quen với các chuyến đi như thế này, cứ vào cuối tuần hoặc những ngày rảnh rỗi, cả gia đình anh Nhân lại chuẩn bị lều trại, đồ ăn và lên đường. “Chúng tôi thường chọn đến những nơi còn giữ được vẻ đẹp xanh mát như đồi Thiên An, bãi biển Thuận An, bãi biển Lộc Bình. Thường xuất phát từ trưa hoặc chiều, chúng tôi sẽ ở lại qua đêm rồi sáng hôm sau về. Không cần quá nhiều chi phí hay chuẩn bị phức tạp, chủ yếu cả nhà sẽ được thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn”, anh Nhân cho biết thêm.

Với đôi vợ chồng trẻ này, camping mini không đơn thuần là một chuyến dã ngoại. Điều khiến họ yêu thích nhất chính là khoảng thời gian cả nhà tận hưởng không gian xanh mát và thanh bình cùng nhau. Có con gái năm nay mới 3 tuổi, thay vì để con quanh quẩn với các thiết bị điện tử, đôi vợ chồng trẻ muốn con được chạy chân trần trên đất, nghịch cát, nghe tiếng sóng, ngắm bầu trời và cảm nhận thiên nhiên theo cách tự nhiên nhất.

Chị Loan kể: “Có hôm cả nhà tôi nằm trên bãi biển nghe tiếng phi lao vi vu, tiếng sóng biển rì rào. Sáng sớm thức dậy lại cùng nhau ngắm bình minh rực rỡ. Nhìn bé con vui vẻ, hạnh phúc với những khoảnh khắc ấy, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc và rất kỳ diệu”.

Dễ tiếp cận

Không riêng gia đình chị Loan, anh Trần Văn Nhật (phường Vỹ Dạ) đã gắn bó với camping mini hơn 3 năm nay. Thường xuyên tham gia các chuyến camping mini cùng bạn bè, theo anh Nhật, hình thức dã ngoại này rất phù hợp với túi tiền.

“Hiện nay, các loại ghế xếp mini gấp gọn dao động từ 100.000 - 300.000 đồng. Lều cắm trại dành cho 2 - 4 người có giá từ 400.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng tùy kích thước và chất liệu. Vừa không quá tốn kém do sử dụng được nhiều lần, lại vô cùng hiệu quả, bởi thế, ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận hoạt động thú vị này”, anh Nhật nói.

Huế có nhiều lợi thế để phát triển loại hình camping mini với đa dạng không gian phù hợp như đồi núi, hồ, suối, bãi biển hay vùng đầm phá rộng lớn, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng hơn nửa giờ di chuyển. Những năm gần đây, thay vì các chuyến du lịch dài ngày, nhiều người trẻ ưu tiên những trải nghiệm ngắn, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giàu cảm xúc. Từ đó, camping mini dần trở thành xu hướng được giới trẻ xứ Huế yêu thích.

Theo anh Nhật, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc tự nhiên, điều khiến các địa điểm camping tại Huế trở nên đặc biệt còn ở không khí thanh bình, dễ chịu. “Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng tôi thấy các địa điểm camping ở Huế có điểm chung đó là không khí rất dễ chịu, trong lành và an toàn. Đó là điều không phải địa phương nào cũng có được”, anh Nhật chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại bộn bề, chính sự gần gũi, thuận tiện và xanh ngát ấy đã khiến camping mini ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Những chuyến đi ngắn hòa mình vào thiên nhiên không chỉ mang lại cảm giác thư giãn, gắn kết mà còn giúp họ tìm lại sự cân bằng, nạp thêm năng lượng tích cực và “chạm” đến bình yên sau những ngày làm việc hối hả.

Bài: Mai Huế - Ảnh: Tuyết Loan
 Từ khóa:
bình yêncamping minicắm trại
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