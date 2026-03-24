Tập trung các nhiệm vụ thúc đẩy du lịch Huế phát triển

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL thành phố cho biết, năm 2026, ngành du lịch Huế đứng trước nhiều cơ hội mới. Trong năm 2026, HHDL thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các sản phẩm du lịch; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, truyền thông du lịch; công tác khảo sát thị trường, kết nối thu hút nguồn khách; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt công tác tổ chức của HHDL, các hội thành viên.

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hoạt động, chương trình của Festival Huế 2026, các nhiệm vụ của ngành du lịch, lãnh đạo HHDL thành phố đề nghị các hội thành viên tập trung nghiên cứu, triển khai các giải pháp để nâng cao vai trò, vị thế của HHDL trong việc kết nối, hỗ trợ hội viên, phát huy sức mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Huế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu điểm đến đặc trưng. Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch đêm, du lịch văn hóa - di sản, du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những đóng góp của HHDL thành phố, cộng đồng các doanh nghiệp du lịch. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đòi hỏi sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành du lịch - dịch vụ. Thực tiễn, ngành du lịch - dịch vụ là ngành chịu tác động, ảnh hưởng từ những biến động của tình hình thế giới, do vậy cần có những giải pháp thích ứng; Sở Du lịch và HHDL thành phố cần nghiên cứu, phối hợp tìm ra những giải pháp để linh hoạt giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay. HHDL thành phố cùng các cơ quan quản lý Nhà nước cần gắn kết hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố. HHDL cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường tính liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, khách sạn để tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm du lịch Huế.