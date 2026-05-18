Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ du khách mùa cao điểm

Tại hội nghị, UBND phường tập trung quán triệt 4 nội dung trọng tâm gồm: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết giá theo quy định; nâng cao thái độ phục vụ, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh du lịch; đồng thời giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự công cộng trong suốt mùa du lịch.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh, việc xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà cần sự đồng hành, chung tay của từng hộ kinh doanh. Mỗi cơ sở kinh doanh cần chú trọng chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Khách du lịch mua sắm hàng lưu niệm tại Phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu

Trong phần thảo luận, nhiều hộ kinh doanh thẳng thắn phản ánh các vấn đề còn tồn tại như tình trạng rác thải sinh hoạt, thả rông vật nuôi, lấn chiếm vỉa hè tại một số khu dân cư ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hoạt động du lịch. Một số ý kiến cũng đề xuất tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đón, trả khách tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng vào dịp cuối tuần nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. Cùng với đó, các hộ kinh doanh cũng kiến nghị địa phương tăng cường hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh, nhất là trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua mạng, giả mạo thông tin ngày càng diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Đình Hạnh khẳng định chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh hoạt động đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế địa phương gắn với xây dựng môi trường du lịch văn minh, hiện đại. Đồng thời, lãnh đạo phường mong muốn các hộ kinh doanh tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng và khu vực sông Như Ý tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách.