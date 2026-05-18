Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ du khách mùa cao điểm

HNN.VN - Ngày 20/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ trên địa bàn nhằm quán triệt công tác phục vụ du khách trong dịp cao điểm lễ, hội và mùa du lịch năm 2026. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các tuyến phố đi bộ và điểm du lịch trên địa bàn ngày càng tăng, đòi hỏi công tác quản lý, phục vụ phải được nâng cao đồng bộ, chuyên nghiệp hơn.

Tại hội nghị, UBND phường tập trung quán triệt 4 nội dung trọng tâm gồm: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết giá theo quy định; nâng cao thái độ phục vụ, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh du lịch; đồng thời giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự công cộng trong suốt mùa du lịch.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh, việc xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà cần sự đồng hành, chung tay của từng hộ kinh doanh. Mỗi cơ sở kinh doanh cần chú trọng chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Khách du lịch mua sắm hàng lưu niệm tại Phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu 

Trong phần thảo luận, nhiều hộ kinh doanh thẳng thắn phản ánh các vấn đề còn tồn tại như tình trạng rác thải sinh hoạt, thả rông vật nuôi, lấn chiếm vỉa hè tại một số khu dân cư ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hoạt động du lịch. Một số ý kiến cũng đề xuất tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đón, trả khách tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng vào dịp cuối tuần nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. Cùng với đó, các hộ kinh doanh cũng kiến nghị địa phương tăng cường hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh, nhất là trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua mạng, giả mạo thông tin ngày càng diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Đình Hạnh khẳng định chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh hoạt động đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế địa phương gắn với xây dựng môi trường du lịch văn minh, hiện đại. Đồng thời, lãnh đạo phường mong muốn các hộ kinh doanh tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng và khu vực sông Như Ý tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách.

THANH HƯƠNG
Khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026

Chiều 18/5, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các lực lượng tuyên truyền cơ sở trên địa bàn. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tìm giải pháp để du lịch đột phá trong kỷ nguyên mới

Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, trải nghiệm và công nghệ trong Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế tài chính mang tính đột phá cho hạ tầng và xúc tiến, quảng bá.

Phường Thuận Hóa công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và dịch vụ đô thị thông minh

Sáng 18/5, phường Thuận Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC) cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và các dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng Hue-S. Đây là địa phương đầu tiên của TP. Huế xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng số riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở.

