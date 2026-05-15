Chủ động kiểm soát HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2030

HNN.VN - Sáng 15/5, Sở Y tế TP. Huế tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2026.

 Tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 270.000 người đang sống chung với HIV. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới trong nhóm thanh thiếu niên, người trẻ tuổi và các nhóm nguy cơ cao đang có xu hướng gia tăng. Đường lây truyền chủ yếu hiện nay là qua quan hệ tình dục, chiếm khoảng 93%, trong khi tỷ lệ lây truyền qua đường máu đã giảm đáng kể.

Tại TP. Huế, hiện có 592 ca nhiễm HIV còn sống đang được quản lý. Hiện, trên địa bàn có 3 cơ sở điều trị ngoại trú ARV, trong đó phòng khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là nơi quản lý số lượng bệnh nhân lớn nhất. Hơn 90% người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV, góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong hằng năm cũng như nguy cơ lây truyền HIV qua đường tình dục và từ mẹ sang con.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, trong năm 2025 ngành y tế tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều hoạt động can thiệp trọng điểm như đa dạng hóa các hình thức xét nghiệm HIV, triển khai xét nghiệm cộng đồng, đẩy mạnh mô hình tự xét nghiệm HIV, mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cho nhóm nguy cơ cao, nâng cao chất lượng điều trị ARV và tăng cường truyền thông thay đổi hành vi. Thành phố cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính hiệu quả từ Dự án Quỹ Toàn cầu.

Bên cạnh đó, ngành y tế còn phối hợp triển khai tư vấn, xét nghiệm HIV và cấp phát thuốc ARV cho các đối tượng được giam giữ tại Trại giam Bình Điền và Trại tạm giam Công an thành phố; đồng thời tổ chức tư vấn, cấp phát test xét nghiệm HIV định kỳ cho người đang cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như nguồn lực tài chính ngày càng hạn chế, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp và tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Hiện, trung bình mỗi năm toàn thành phố phát hiện khoảng 100 ca nhiễm mới, trong đó nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng gia tăng.

Năm 2026 được xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch AIDS giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục củng cố năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; mở rộng các mô hình xét nghiệm HIV linh hoạt, thân thiện; nâng cao chất lượng điều trị; đẩy mạnh xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV qua bảo hiểm y tế; tăng cường truyền thông phù hợp với giới trẻ và nhóm nguy cơ cao; đồng thời chủ động huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình.

THANH HƯƠNG
Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong các phong trào

Sáng 15/5, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (bao gồm 5 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế) tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hiện đại hóa y tế vùng Chân Mây - Lăng Cô

Nằm ở cửa ngõ phía nam TP. Huế, khu vực Chân Mây - Lăng Cô đang phát triển mạnh với hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ ngày càng cấp thiết. Trước thực tế đó, ngành y tế TP. Huế đã đầu tư trang, thiết bị, nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.

Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Y tế Nam Đông cũ nay trở thành một cơ sở trực thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Lắng nghe tâm tư, mong muốn giải quyết kịp thời

Chiều 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND xã Phú Lộc có các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố; Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Động lực để y tế vươn tầm

Trong bối cảnh ngành y tế cả nước đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết (NQ) số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được xem là dấu mốc quan trọng. Tại TP. Huế, NQ 72 không chỉ là kim chỉ nam mà còn là động lực để ngành y tế bứt phá, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

