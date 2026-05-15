Chủ động kiểm soát HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2030

Tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 270.000 người đang sống chung với HIV. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới trong nhóm thanh thiếu niên, người trẻ tuổi và các nhóm nguy cơ cao đang có xu hướng gia tăng. Đường lây truyền chủ yếu hiện nay là qua quan hệ tình dục, chiếm khoảng 93%, trong khi tỷ lệ lây truyền qua đường máu đã giảm đáng kể.

Tại TP. Huế, hiện có 592 ca nhiễm HIV còn sống đang được quản lý. Hiện, trên địa bàn có 3 cơ sở điều trị ngoại trú ARV, trong đó phòng khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là nơi quản lý số lượng bệnh nhân lớn nhất. Hơn 90% người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV, góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong hằng năm cũng như nguy cơ lây truyền HIV qua đường tình dục và từ mẹ sang con.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, trong năm 2025 ngành y tế tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều hoạt động can thiệp trọng điểm như đa dạng hóa các hình thức xét nghiệm HIV, triển khai xét nghiệm cộng đồng, đẩy mạnh mô hình tự xét nghiệm HIV, mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cho nhóm nguy cơ cao, nâng cao chất lượng điều trị ARV và tăng cường truyền thông thay đổi hành vi. Thành phố cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính hiệu quả từ Dự án Quỹ Toàn cầu.

Bên cạnh đó, ngành y tế còn phối hợp triển khai tư vấn, xét nghiệm HIV và cấp phát thuốc ARV cho các đối tượng được giam giữ tại Trại giam Bình Điền và Trại tạm giam Công an thành phố; đồng thời tổ chức tư vấn, cấp phát test xét nghiệm HIV định kỳ cho người đang cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như nguồn lực tài chính ngày càng hạn chế, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp và tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Hiện, trung bình mỗi năm toàn thành phố phát hiện khoảng 100 ca nhiễm mới, trong đó nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng gia tăng.

Năm 2026 được xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch AIDS giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục củng cố năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; mở rộng các mô hình xét nghiệm HIV linh hoạt, thân thiện; nâng cao chất lượng điều trị; đẩy mạnh xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV qua bảo hiểm y tế; tăng cường truyền thông phù hợp với giới trẻ và nhóm nguy cơ cao; đồng thời chủ động huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình.