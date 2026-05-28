Khảo sát, đánh giá hoạt động hành chính công tại phường Phong Phú

Đoàn khảo sát thực tế hoạt động tiếp nhận - giải quyết hồ sơ tại địa phương

Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025 đến 30/4/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 5.622 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt 5.570 hồ sơ, chiếm hơn 99%. Kết quả giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ cao với 5.500/5.516 hồ sơ được xử lý trước hạn và đúng hạn, đạt 99,7%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Đặc biệt, thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ có phát sinh lệ phí đạt trên 99%, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Trung tâm hiện còn gặp một số khó khăn, như: thiết bị công nghệ thông tin một số bộ phận hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu xử lý hồ sơ điện tử số lượng lớn; một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, vẫn lúng túng trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lương Bảo Toàn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức TTPVHCC phường Phong Phú trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân. Đồng thời đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ; hạn chế tối đa việc phát sinh thêm giấy tờ, tránh gây phiền hà, đi lại nhiều lần cho người dân; xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với các hồ sơ trễ hẹn, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện.