  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 09/01/2026 18:04

Các thị trường khách trọng điểm đến Huế tiếp tục tăng

HNN.VN - Chiều 9/1, Sở Du lịch tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngành Du lịch năm 2026. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Huế đón khoảng 85.000 lượt khách dịp tết Dương lịch 2026Đón du khách “xông đất” Huế từ đường hàng không và hàng hảiXúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trao tặng danh hiệu thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2025, với việc tổ chức thành công nhiều hoạt động của Năm Du lịch quốc gia, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú ước đạt 2,41 triệu lượt, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ.

Điểm nổi bật là các thị trường trọng điểm như Pháp, Mỹ, Ý, Đức, Úc tiếp tục tăng trưởng mạnh và ấn tượng. Điển hình như thị trường Pháp ước tăng khoảng 35% so với cùng kỳ, thị trường Đức và Úc ước tăng khoảng 32%; thị trường Mỹ và Ý ước tăng khoảng 30%...

Năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, ngành Du lịch TP. Huế phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố chứng kiến ký kết Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và hệ sinh thái thanh toán du lịch thông minh trên địa bàn thành phố Huế với BIDV 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, cũng là năm bản lề cho giai đoạn tăng tốc 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số, trong đó du lịch phải khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đề nghị ngành Du lịch, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án phát triển du lịch và kế hoạch đã ban hành; lựa chọn rõ một số “cú hích” ưu tiên trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030. Cần sớm định hình 1 - 2 không gian kinh tế đêm mang tính điểm nhấn, gắn với kinh thành, sông Hương và các phố cổ; tập trung hoàn thiện một số sản phẩm du lịch đặc trưng…

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
du lịch Huếtổng kếtphương hướngphát triển du lịchnhiệm vụ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sở Nông nghiệp và Môi trường:
Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026

Năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) sẽ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái gắn với đô thị hóa và nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu nông sản.

Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026
Tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra

Năm 2025, các chỉ tiêu trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như trồng rừng tập trung, sản lượng gỗ khai thác rừng trồng, khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh và tỷ lệ che phủ rừng… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra
Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí

Chiều 6/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top