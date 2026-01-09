Các thị trường khách trọng điểm đến Huế tiếp tục tăng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trao tặng danh hiệu thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2025, với việc tổ chức thành công nhiều hoạt động của Năm Du lịch quốc gia, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú ước đạt 2,41 triệu lượt, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ.

Điểm nổi bật là các thị trường trọng điểm như Pháp, Mỹ, Ý, Đức, Úc tiếp tục tăng trưởng mạnh và ấn tượng. Điển hình như thị trường Pháp ước tăng khoảng 35% so với cùng kỳ, thị trường Đức và Úc ước tăng khoảng 32%; thị trường Mỹ và Ý ước tăng khoảng 30%...

Năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, ngành Du lịch TP. Huế phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố chứng kiến ký kết Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và hệ sinh thái thanh toán du lịch thông minh trên địa bàn thành phố Huế với BIDV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, cũng là năm bản lề cho giai đoạn tăng tốc 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số, trong đó du lịch phải khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đề nghị ngành Du lịch, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án phát triển du lịch và kế hoạch đã ban hành; lựa chọn rõ một số “cú hích” ưu tiên trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030. Cần sớm định hình 1 - 2 không gian kinh tế đêm mang tính điểm nhấn, gắn với kinh thành, sông Hương và các phố cổ; tập trung hoàn thiện một số sản phẩm du lịch đặc trưng…