Thứ Tư, 08/04/2026

Điều chỉnh, bổ sung, nâng định mức hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

HNN.VN - Theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030 của HĐND thành phố (Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 31/3/2026) có hiệu lực từ ngày 10/4/2026 đến hết ngày 31/12/2030, một số nội dung được bổ sung, điều chỉnh, nâng định mức hỗ trợ so với giai đoạn 2020 - 2025.

 Người dân tại làng cổ Phước Tích làm du lịch cộng đồng

Cụ thể, chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới đảm bảo có hiệu quả, trọng tâm; các thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Đặc biệt, quy định chính sách hỗ trợ phát triển DLCĐ trong giai đoạn 2026 - 2030 bổ sung, điều chỉnh các nội dung, định mức hỗ trợ: Điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, tập huấn tăng lên từ tối đa không quá 30 triệu đồng/điểm lên không quá 50 triệu đồng/lớp nhằm chuyển đổi phương thức tổ chức tập huấn từ phân tán, quy mô nhỏ sang tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả tập huấn và tiết kiệm chi phí. Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông; cầu cảnh quan (cầu bộ hành, cầu trang trí, cầu ngắm cảnh…); hạ tầng cảnh quan du lịch (cổng chào, tiểu cảnh, điểm thu hút khách chụp ảnh…); bến thuyền du lịch với mức hỗ trợ tối đa cho mỗi hạng mục không quá 2,5 tỷ đồng/điểm du lịch (mức hỗ trợ cũ là không quá 2 tỷ đồng/điểm).

Quy định chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới cũng bổ sung các chính sách mới như hỗ trợ đóng mới thuyền phục vụ các hoạt động du lịch cộng đồng (hỗ trợ 30% kinh phí đóng mới thuyền, tối đa 200 triệu đồng/thuyền); hỗ trợ chỉnh trang cảnh quan, xử lý rác thải; hỗ trợ xây dựng phim, clip, phóng sự, chuyên mục giới thiệu, quảng bá điểm du lịch cộng đồng (mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/điểm du lịch).

Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung, định mức hỗ trợ nhằm đảm bảo hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế.

HỮU PHÚC
Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Tập trung các nhiệm vụ thúc đẩy du lịch Huế phát triển

Chiều 25/3, Hiệp hội Du lịch (HHDL) thành phố tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 mở rộng nhằm triển khai chương trình công tác năm 2026. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

