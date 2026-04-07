Điều chỉnh, bổ sung, nâng định mức hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Người dân tại làng cổ Phước Tích làm du lịch cộng đồng

Cụ thể, chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới đảm bảo có hiệu quả, trọng tâm; các thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Đặc biệt, quy định chính sách hỗ trợ phát triển DLCĐ trong giai đoạn 2026 - 2030 bổ sung, điều chỉnh các nội dung, định mức hỗ trợ: Điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, tập huấn tăng lên từ tối đa không quá 30 triệu đồng/điểm lên không quá 50 triệu đồng/lớp nhằm chuyển đổi phương thức tổ chức tập huấn từ phân tán, quy mô nhỏ sang tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả tập huấn và tiết kiệm chi phí. Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông; cầu cảnh quan (cầu bộ hành, cầu trang trí, cầu ngắm cảnh…); hạ tầng cảnh quan du lịch (cổng chào, tiểu cảnh, điểm thu hút khách chụp ảnh…); bến thuyền du lịch với mức hỗ trợ tối đa cho mỗi hạng mục không quá 2,5 tỷ đồng/điểm du lịch (mức hỗ trợ cũ là không quá 2 tỷ đồng/điểm).

Quy định chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới cũng bổ sung các chính sách mới như hỗ trợ đóng mới thuyền phục vụ các hoạt động du lịch cộng đồng (hỗ trợ 30% kinh phí đóng mới thuyền, tối đa 200 triệu đồng/thuyền); hỗ trợ chỉnh trang cảnh quan, xử lý rác thải; hỗ trợ xây dựng phim, clip, phóng sự, chuyên mục giới thiệu, quảng bá điểm du lịch cộng đồng (mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/điểm du lịch).

Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung, định mức hỗ trợ nhằm đảm bảo hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế.