Phát triển nhân lực AI đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: VGP)

Theo đó, đến năm 2030, ít nhất 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI); 100% người học đại học và ít nhất 80% người học giáo dục nghề nghiệp được trang bị kiến thức, kỹ năng về AI, đạo đức và an toàn dữ liệu. Ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng AI; ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo, cập nhật kỹ năng AI cơ bản. Phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; 10.000 nhân lực AI trình độ cao, chuyên sâu, trong đó có ít nhất 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm.

Để thực hiện mục tiêu, Chương trình triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển đội ngũ chuyên gia, phổ cập và đào tạo lại kỹ năng AI, gắn đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động, phát triển hạ tầng, dữ liệu và môi trường thực hành. Phấn đấu đến năm 2035, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về năng lực phát triển nhân lực AI.

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