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ClockThứ Tư, 12/08/2026 08:56

Phát triển nhân lực AI đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược

Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (Chương trình), nhằm hình thành đội ngũ nhân lực có quy mô, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: VGP) 

Theo đó, đến năm 2030, ít nhất 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI); 100% người học đại học và ít nhất 80% người học giáo dục nghề nghiệp được trang bị kiến thức, kỹ năng về AI, đạo đức và an toàn dữ liệu. Ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng AI; ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo, cập nhật kỹ năng AI cơ bản. Phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; 10.000 nhân lực AI trình độ cao, chuyên sâu, trong đó có ít nhất 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm.

Để thực hiện mục tiêu, Chương trình triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển đội ngũ chuyên gia, phổ cập và đào tạo lại kỹ năng AI, gắn đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động, phát triển hạ tầng, dữ liệu và môi trường thực hành. Phấn đấu đến năm 2035, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về năng lực phát triển nhân lực AI.

https://nhandan.vn/phat-trien-nhan-luc-ai-dap-ung-cac-nganh-cong-nghe-chien-luoc-post981305.html?gidzl=2Xjb6ngensy81cmR5R32OGW7Q1S3jCOs7m8_H5lda3DD1Zn2N-B7CqbKQ4W8iiCoJWfgH6GbW9f37gZARG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Phát triểnnhân lựcAIngành công nghệchiến lược
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