Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh

Công tác chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng thống nhất, đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Sự chuyển đổi tích cực này đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Việt Nam - Điểm sáng du lịch đang chuyển mình mạnh mẽRa mắt ứng dụng "Thuyết minh du lịch" - trải nghiệm di sản theo cách thông minhĐẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh

 Khách du lịch thích thú khi được trải nghiệm hệ thống thực tế ảo tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: HÀ NAM)

Đẩy mạnh triển khai nền tảng số và dữ liệu số trong ngành du lịch

Chuyển đổi số ngành du lịch được đặt trong tổng thể chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, nổi bật là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trên cơ sở đó, Chính phủ, tiếp đến là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các chỉ thị, quyết định quan trọng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, gắn với Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (như: Chỉ thị 07/CT-TTg, Quyết định 929/QĐ-TTg, Quyết định 4220/QĐ-BVHTTDL...). Đây là nền tảng quan trọng để triển khai chuyển đổi số du lịch gắn với thực hiện Đề án 06 theo định hướng của Chính phủ.

Từ nền tảng trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025 và các quyết định liên quan đến hoạt động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, đối với công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, trong năm qua, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, phát triển nền tảng số, các ứng dụng du lịch như: ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel", nền tảng số quốc gia "Quản trị và kinh doanh du Iịch", triển khai hệ thống vé điện tử "trực tuyến-liên Thông-đa phương thức", hệ thống thuyết minh đa phương tiện cho các khu, điểm du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng duy trì, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam. Cùng với đó, quản trị, duy trì hệ thống báo cáo thống kê du lịch. Ngoài ra, hỗ trợ các địa phương triển khai chuyển đổi số trong hoạt động du lịch...

Trong năm 2025, ngành du lịch tập trung triển khai các chương trình, đề án trọng điểm nhằm xây dựng nền tảng số, hệ thống dữ liệu và hạ tầng số. Nổi bật trong đó là việc ban hành Chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh với 3 nhóm nhiệm vụ chính: Phát triển nền tảng, ứng dụng số; phát triển hệ thống dữ liệu ngành và phát triển hạ tầng số.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thành lập hội đồng đánh giá nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch. Việc này nhằm xây dựng cơ chế đánh giá, lựa chọn nền tảng số đủ tiêu chuẩn tham gia hệ sinh thái số quốc gia, tạo hành lang pháp lý và định hướng phát triển đồng bộ cho chuyển đổi số ngành.

Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) cũng tiếp tục triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động cho điểm đến du lịch thông minh" và "Nghiên cứu quy trình xây dựng nền tảng bản đồ số du lịch để phát triển du lịch bền vững". Các đề tài khoa học này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, điểm đến, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và kinh doanh du lịch.

Tích cực ứng dụng các giải pháp số

Chia sẻ về việc ứng dụng giải pháp số để thu hút khách du lịch tới điểm đến, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết: "Chuyển đổi số không phải là trào lưu nhất thời mà là xu thế tất yếu của thời đại. Những hoạt động sáng tạo và ứng dụng công nghệ của bảo tàng suốt thời gian qua đã góp phần đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Từ đó, ngày càng lan tỏa tình yêu nghệ thuật".

Theo đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai hàng loạt các dự án lớn, tạo nên những sản phẩm số hóa tiên phong trong ngành. Một trong những bước đột phá là ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA, ra mắt vào năm 2021. Nhờ iMuseum VFA, du khách có thể tự do khám phá hiện vật, tìm kiếm vị trí trưng bày, thậm chí, tham quan trực tuyến từ xa.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều giải pháp chuyển đổi số đã được triển khai tại các điểm đến trên cả nước. Nổi bật có thể kể đến việc triển khai hệ thống vé điện tử "trực tuyến-liên thông-đa phương thức" tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây và Di tích 22 Hàng Buồm (tại Thủ đô Hà Nội). Giải pháp này đã giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát vé và trải nghiệm du khách.

Hệ thống vé điện tử đang triển khai tại nhiều điểm đến ở Thủ đô Hà Nội như: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Lịch sử quốc gia...

Trong quá trình triển khai các giải pháp số ngành du lịch, trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là chìa khóa trong nâng cao chất lượng dịch vụ, mang tới những trải nghiệm hiện đại, mới mẻ du khách. Thực tế, không ít doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đã tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích dữ liệu thị trường và hành vi khách hàng. Từ đó, dự báo xu hướng du lịch, xây dựng sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách.

AI còn được ứng dụng trong cá nhân hóa hành trình, gợi ý dịch vụ, tối ưu giá phòng, tour tuyến và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng thông qua chatbot, trợ lý ảo hoạt động 24/7. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh trong bối cảnh du lịch số.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Thông tin du lịch đã tích hợp tính năng mua vé tàu hỏa trên ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel", kết nối trực tiếp đến hệ thống bán vé chính thức của Đường sắt Việt Nam. Ngoài ra, giải pháp eSIM du lịch cũng được triển khai nhằm hỗ trợ du khách trong hành trình khám phá và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong khâu thiết kế dịch vụ phục vụ khách.

Nhìn lại năm 2025, các địa phương nói chung và các tổ chức, doanh nghiệp du lịch nói riêng cũng tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ số một cách đồng bộ và sáng tạo. Quá trình này được triển khai từ công tác quản lý, vận hành đến xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh sử dụng các công nghệ trình diễn hiện đại, thực tế ảo, thực tế tăng cường, 3D Mapping trong hoạt động quảng bá, tổ chức lễ hội và sự kiện văn hóa du lịch đã góp phần tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách thập phương khi ghé thăm Việt Nam.

