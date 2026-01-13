Việt Nam - Điểm sáng du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ

Hình ảnh về cáp treo Hòn Thơm xuất hiện trên The New York Times trong phần giới thiệu về Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 52 điểm đến đáng tới nhất thế giới được The New York Times bình chọn thường niên, lấy cảm hứng từ 52 tuần trong năm, với ý nghĩa mỗi tuần là một chuyến đi. Lựa chọn Việt Nam vào danh sách gợi ý du lịch cho năm 2026, The New York Times gọi mảnh đất hình chữ S là một cường quốc du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ.

The New York Times đánh giá, Việt Nam là điểm sáng về du lịch đang có những bước phát triển mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á. Quốc gia này thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm nhờ nền ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan nhiên nhiên đa dạng, hùng vĩ trải dài từ núi non trùng điệp đến những cánh rừng nhiệt đới xanh thẳm, cùng chiều sâu về lịch sử và văn hóa.

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam về nâng tầm chất lượng trải nghiệm cho du khách.

"Với những khoản đầu tư đáng kể cho cơ sở hạ tầng du lịch dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026, Việt Nam chuẩn bị đón nhận 'làn sóng' du khách mới", Christine Chung, biên tập viên của The New York Times đề cập trong bài viết.

Đáng chú ý, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào khai thác từ tháng 6/2026, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hàng không lớn của cả nước, với công suất đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với thị trường du lịch toàn cầu.

Song song với phát triển hạ tầng giao thông, các thương hiệu khách sạn quốc tế sang trọng bậc nhất cũng dần góp mặt tại Việt Nam. Có thể kể đến resort đầu tiên của Park Hyatt tại Phú Quốc - hòn đảo nổi tiếng với biển xanh và cát trắng, Four Seasons tại Thủ đô Hà Nội, khách sạn Nobu tại thành phố Đà Nẵng... Sự hiện diện của các thương hiệu uy tín này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách khi đến Việt Nam.

Tờ The New York Times cũng thông tin về việc Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chính sách thị thực thuận lợi, nổi bật là việc mở rộng đối tượng miễn thị thực và kéo dài thời hạn thị thực cho công dân nhiều quốc gia, giúp việc đến Việt Nam trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và động lực phát triển mới đã phản ánh rõ nét quá trình nâng cấp toàn diện của du lịch Việt Nam. Điều này được thể hiện ở hạ tầng, cơ sở lưu trú đến các chính sách tạo thuận lợi cho du khách quốc tế. Qua đó, khẳng định sức hút của một điểm đến hội nhập, năng động và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới.

