Phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế.

Đông - Tây y kết hợp

Sau gần hai năm điều trị u tiểu não tại nhiều cơ sở y tế nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện, chị Bùi Thị Cúc, trú tại phường Kim Long, gần như mất khả năng đi lại do di chứng. Đầu năm 2024, chị chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế. Tại đây, chị được xây dựng phác đồ điều trị y học cổ truyền như điện châm, từ trường, siêu âm điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Kiên trì điều trị, sức khỏe của chị từng bước hồi phục.

“Nhờ kết hợp giữa các phương pháp đông, tây y, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng nên hiện tôi đã tự di chuyển được, xương khớp đỡ nhức và khuôn mặt trở lại bình thường”, chị Cúc chia sẻ.

Cũng như chị Cúc, ông Hồ Anh Tuấn, phường Phú Xuân đều đặn đến Bệnh viện Y học cổ truyền mỗi ngày để điều trị bệnh viêm quanh khớp vai. Theo ông Tuấn, ngoài việc điều trị bằng các phương pháp truyền thống, ông được các bác sĩ sắc thuốc và đóng gói tự động giúp thuốc bảo quản lâu và giữ nguyên mùi vị.

Theo BSCKI Lê Bá Phước, Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế, những năm gần đây, nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại ngày càng tăng, nhất là đối với các bệnh cơ xương khớp, thoái hóa cột sống, tai biến mạch máu não và các bệnh lý thần kinh.

Phát triển các kỹ thuật mới

Y học cổ truyền ở Huế từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, việc kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã mở ra hướng đi bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí và hạn chế tác dụng phụ. Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện ngày càng tăng, những giá trị của y học cổ truyền không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống y tế và góp phần xây dựng hình ảnh Huế là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Phát triển y học cổ truyền là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thông báo số 68-TB/VPTW ngày 26/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển dược liệu và quảng bá y học cổ truyền Việt Nam ra thế giới.

“Thực hiện chủ trương này, Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế tập trung phát triển nhiều kỹ thuật điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; duy trì hoạt động bào chế thuốc cổ truyền; chuẩn hóa quy trình kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, khám, chữa bệnh. Mục tiêu xuyên suốt là lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và từng bước xây dựng thương hiệu y học cổ truyền TP. Huế”, bác sĩ Lê Chí Thuần, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết.

Theo các chuyên gia y tế, trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng các bệnh mạn tính, y học cổ truyền có nhiều lợi thế nhờ các phương pháp như điện châm, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, sử dụng thuốc cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Khi kết hợp với y học hiện đại, hiệu quả điều trị được nâng lên rõ rệt, giúp giảm tác dụng phụ của thuốc, rút ngắn thời gian điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm phát triển.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường truyền thông để người dân hiểu đúng, sử dụng đúng các phương pháp y học cổ truyền. Đồng thời, khuyến khích người dân khám, chữa bệnh tại các cơ sở được cấp phép, sử dụng thuốc cổ truyền có nguồn gốc rõ ràng nhằm phát huy hiệu quả điều trị và gìn giữ những giá trị của y học cổ truyền Việt Nam.