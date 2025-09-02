Pháp dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Huế 8 tháng đầu năm

Khách quốc tế đến Huế dịp lễ 2/9 vừa qua

Theo đại diện Sở Du lịch, trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 1,3 triệu lượt, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt hơn 3,3 triệu lượt, tăng gần 83% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách lưu trú cũng có chuyển biến tích cực, ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt hơn 483.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 8.740 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay trong tháng 8/2025 vừa qua, lượng khách đến Huế ước đạt gần 594.300 lượt, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 83.880 lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt gần 510.400 lượt, tăng hơn 55% so cùng kỳ năm trước.

Pháp hiện đang dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Huế, với gần 64.200 lượt khách trong 8 tháng, chiếm 13,5% thị phần khách quốc tế đến Huế. Tiếp theo là Mỹ với gần 45.200 lượt khách, chiếm 9,5% thị phần; Anh với hơn 36.200 lượt khách, chiếm 7,6% thị phần.