Dự báo lượng khách đến Huế dịp lễ 2/9 sẽ tăng mạnh

Khách đến Huế dịp lễ 2/9 năm nay sẽ tăng mạnh

Cụ thể, theo số liệu từ các kênh khảo sát, thống kê của Sở Du lịch, tổng lượng du khách đến thành phố Huế ước đạt 196.000 lượt (tăng gần 51% so với cùng dịp lễ 2/9/2024), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỷ đồng (tăng gần 135% so với cùng kỳ).

Khách lưu trú dịp lễ 2/9 năm nay dự kiến ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5% so với dịp lễ 2/9/2024), trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế (tăng gần 44% so với dịp lễ 2/9/2024).

Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 72%; riêng các ngày 31/8, ngày 1/9 và 2/9, công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt hơn 85%. Hầu hết các khách sạn ở trung tâm thành phố Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn thành phố Huế gần như đã đầy khách đặt phòng trong 3 ngày này.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, để chủ động đón khách, ngành du lịch và các doanh nghiệp đã khảo sát, xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố cũng đã khẩn trương hoàn thiện các phương án phục vụ như dự trữ nguồn nguyên vật liệu, bố trí nhân sự tăng ca, nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời triển khai thêm các dịch vụ ưu đãi và quà tặng kèm nhằm tạo trải nghiệm tích cực cho du khách.

Ngành Du lịch cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ tại các điểm lưu trú và các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, chất lượng và thân thiện. Đường dây nóng của ngành sẽ được bố trí cán bộ trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, đảm bảo quyền lợi của du khách và doanh nghiệp.