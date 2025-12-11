Tôn vinh văn hóa trà Việt, tạo sản phẩm mới cho du lịch Huế

Đến dự lễ khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 sáng 11/12 có các ông: Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tìm hiểu cách pha chế trà



Tôn vinh văn hóa trà Việt

Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 diễn ra tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế, một trong những không gian cổ kính và giàu bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động quan trọng khép lại Năm Du lịch quốc gia với nhiều dấu ấn.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Huế, Liên hoan Trà Quốc tế mang trong mình sứ mệnh tôn vinh văn hóa trà Việt, kết nối đối thoại giữa các nghệ nhân, nhà trà trong nước và quốc tế, đồng thời khơi dậy sức sống mới cho ngành trà thông qua những giá trị truyền thống kết hợp sáng tạo đương đại. Từ đây, Huế kỳ vọng hình thành một sản phẩm du lịch đặc trưng - du lịch chăm sóc sức khỏe theo mô hình Tea & Wellness, hòa quyện tinh thần, lối sống chậm và bản sắc văn hóa phương Đông, góp phần gia tăng sức hút và mở rộng tầm ảnh hưởng của du lịch Huế.

Lãnh đạo thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025

Theo Sở Du lịch, liên hoan năm nay quy tụ nhiều chương trình đặc sắc: Lễ khai mạc và tọa đàm “Trà trong dòng chảy của văn hóa và sáng tạo”; Triển lãm Trà đa dạng từ truyền thống đến hiện đại; Cuộc thi “Teatender - Pha chế trà hiện đại” quảng bá đặc sản trà Truồi của TP. Huế; các hoạt động giao lưu nghệ thuật trà; chương trình Trà dưỡng tâm “Uống trà đi - Hành trình tái kết nối”; Hoạt cảnh “Ngự trà Hoàng cung”; cùng Lễ bế mạc và chương trình nghệ thuật “Nguyệt vũ trà hoa”.

Du khách tham gia sự kiện được thưởng thức tinh hoa và nghệ thuật trà đạo của nhiều quốc gia cùng nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi do các thương hiệu trà nổi tiếng tổ chức. Với nhiều hoạt động được chọn lọc và chuẩn bị kỹ lưỡng, chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc, tinh tế, thấm đượm tinh hoa văn hóa trà.

Tọa đàm "Trà trong dòng chảy của văn hoá và sáng tạo"

Ông Hoàng Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam chia sẻ, trà có vị trí đặc biệt trong văn hóa người Việt, mang tính xã hội, văn hoá, nghệ thuật, tâm linh… Người Việt dùng trà đã từ rất lâu. Trong các gia đình Việt, chén trà luôn hiện diện ở các dịp lễ, tết. Văn hóa trà cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm, sáng tác thơ văn; gắn với đời sống người nông dân và mang lại việc làm, nghề nghiệp... Và những liên hoan trà như sự kiện lần này góp phần tôn vinh văn hóa trà Việt.

Tạo sản phẩm mới cho du lịch Huế

Ông Lê Văn Độ, Cố vấn chiến lược sản phẩm thương mại Branding, chuyên gia trong lĩnh vực trà và cà phê chia sẻ, những hoạt động như liên hoan lần này là cơ hội để thương hiệu địa phương phát triển và góp phần tạo ra sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch. Trên thực tế, du khách quốc tế cũng rất thích uống trà và đây là cơ sở để hình thành những sản phẩm phù hợp. “Đối với Huế, chè Truồi đã có tiếng, nhưng người dân chưa có nhiều kinh nghiệm giúp đặc sản này “ngủ đông” bằng công nghệ chế biến. Qua Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 sẽ mở ra những cơ hội giao lưu với các nhà trà, nghệ nhân, mở ra hướng phát triển chè Truồi cũng như gợi mở những định hướng cho sản phẩm du lịch”, ông Độ chia sẻ.

Chè Truồi được giới thiệu, quảng bá tại Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, đây là lần đầu tiên Sở Du lịch TP. Huế phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan chủ trì tổ chức Liên hoan Trà Quốc tế, với sự đồng hành của Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Trà Đông Nam Á (ATO). Từ sự kiện lần này hứa hẹn sẽ là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề hình thành một sự kiện thường niên có chiều sâu văn hóa - nghệ thuật - du lịch, góp phần làm giàu bản sắc và gia tăng sức hút cho điểm đến Huế trong bức tranh du lịch quốc tế.

Hiện nay, ngành du lịch đang nghiên cứu, xây dựng sản phẩm mới. Một trong những sản phẩm được hướng đến là du lịch chăm sóc sức khỏe theo mô hình Tea & Wellness để đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới hấp dẫn hơn trong quá trình tham quan và khám phá Huế, đặc biệt là trong khoảng thời gian thời tiết không thuận lợi của mùa mưa, mở rộng ảnh hưởng đến đông đảo công chúng. Từ việc tôn vinh văn hóa trà Việt, khơi dậy sức sống mới cho ngành trà gắn với phát triển du lịch.