Về Huế chơi lễ 2/9

Các bạn trẻ check-in khi đến tham quan Đại Nội Huế

Huế thu hút du khách gần xa

Ngay từ sáng sớm ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ (31/8), gia đình anh Ngô Bảo Thanh (quê Nghệ An) đã khởi hành vào Huế. Trên chuyến xe riêng, cả gia đình thống nhất chỉ dừng lại ăn uống nhanh rồi tiếp tục hành trình để đến Huế sớm nhất. Anh Thanh chia sẻ: “Vợ chồng mình từng đến Huế ba lần, nhưng với các con đây là lần đầu nên ai cũng háo hức. Cả nhà đã chuẩn bị sẵn một danh sách dài những điểm tham quan, vui chơi và thưởng thức ẩm thực Huế”.

Bão số 6 tan, thời tiết ở Huế từ ngày 31/8 khá đẹp thuận lợi cho các hoạt động du lịch, trải nghiệm của du khách. Kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ lựa chọn hình thức du lịch tự túc, di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc thuê xe. Anh Nguyễn Văn Quảng (Đắk Lắk) cho biết, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ chỉ đường cùng những bài viết review chi tiết trên mạng, việc đi lại, ăn uống trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Đây cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm, trước khi các em nhỏ bước vào năm học mới, nên nhiều gia đình tranh thủ thời gian sum vầy, cùng nhau du lịch. Tại các điểm đến ở Huế, đặc biệt là hệ thống di tích, dễ dàng bắt gặp đông đảo du khách trong và ngoài nước về tham quan, trải nghiệm.

Một điểm ấn tượng trọng dịp lễ Quốc khánh là sắc màu cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi ở những đường phố, điểm du lịch, quán cà phê, nhà hàng, quán ăn. Không chỉ là lá Quốc kỳ được treo trang nghiệm, sắc màu cờ đỏ sao vàng còn là hình ảnh được in trên áo, trên nón, trên những chiếc khăn choàng hay là các sticker (nhãn dán) được dán lên mặt của du khách, như cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trong ngày lễ trọng đại của cả dân tộc.

Theo thống kê của Sở Du lịch từ các dữ liệu khách đặt phòng cùng các kênh khảo sát khách, trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 196.000 lượt, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 310 tỷ đồng, tăng gần 135%. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt, riêng khách nội địa chiếm khoảng 69.000 lượt. Công suất phòng bình quân tại các khách sạn đạt 72%; vào cao điểm các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, nhiều khách sạn kín hơn 85% số phòng. Hầu hết các khách sạn ở trung tâm thành phố Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn thành phố Huế gần như đã đầy khách đặt phòng trong 3 ngày này.

Thời tiết đẹp, thuận lợi cho các trải nghiệm du lịch của khách tại Huế

Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết, xu hướng du lịch tự túc và tour ngắn ngày lên ngôi dịp lễ này. Du khách đến Huế thường kết hợp tham quan các điểm du lịch lân cận như Quảng Trị, Đà Nẵng. Tại Huế, họ có xu hướng khám phá di tích, du lịch cộng đồng, phá Tam Giang hay thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Dù nhiều người chọn đi tự túc, song các công ty lữ hành vẫn nhận được nhiều yêu cầu đặt dịch vụ như vé tham quan, phòng khách sạn…

Điểm đến Huế thân thiện và hấp dẫn

Dịp lễ 2/9 năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo miễn phí vé tham quan cho công dân Việt Nam tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế ngày 2/9. Bên cạnh đó, cũng trong dịp lễ này, nhiều địa phương, nhiều điểm du lịch tổ chức nhiều lễ hội, các chương trình, hoạt động trải nghiệm. Đáng chú ý có lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 30/8 - 1/9, đua ghe trên sông Hương ngày 2/9. Trong tối 2/9, tại Quảng trường Ngọ Môn còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh và màn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả rực sáng Kỳ đài Huế, hứa hẹn đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng vạn khán giả, người dân và du khách.

Tại A Lưới, phiên chợ vùng cao với chủ đề “Khám phá sắc màu” diễn ra từ 30/8 - 2/9, mang đến cho du khách không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực - nông sản địa phương, các trò chơi, hoạt động thi đấu thể thao và đêm diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc.

Niềm vui được đi chơi lễ ở Huế của các em nhỏ

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Huế tiếp tục tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa - di sản, du lịch cộng đồng và trải nghiệm xanh. Du khách có cơ hội tham gia tour trải nghiệm; tour xe đạp khám phá làng cổ Phước Tích, nhà vườn Kim Long, cầu ngói Thanh Toàn; các hành trình du lịch sinh thái - cộng đồng tại Thủy Biều, Phú Mậu, A Lưới, Thôn Dỗi, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; cùng với tour du lịch Net Zero - “Một ngày sống xanh ở Huế” đang thu hút sự quan tâm.

Ngành du lịch và các đơn vị dịch vụ đang nỗ lực xây dựng hình ảnh Huế an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Ấn tượng đẹp không chỉ đến từ sản phẩm và dịch vụ, mà còn từ sự tận tình, hiếu khách của mỗi người dân xứ Huế.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế, chia sẻ: Trước dịp lễ, các khách sạn đã rà soát cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực, tập huấn đội ngũ nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất, đặc biệt ở bộ phận lễ tân - nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách. Sự chuyên nghiệp, nhanh chóng và tận tâm chính là yếu tố giữ chân du khách.

Sở Du lịch cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú niêm yết giá công khai, tuyệt đối không tăng giá hay ép khách trong dịp cao điểm, giữ gìn hình ảnh du lịch Huế văn minh, thân thiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; đường dây nóng trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, bảo đảm quyền lợi cho du khách và doanh nghiệp.