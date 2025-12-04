Du lịch Việt Nam: Điểm đến yêu thích hàng đầu của khách quốc tế dịp cuối năm

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - 'địa chỉ đỏ' giữa lòng Thủ đô. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với các gia đình quốc tế. Minh chứng là dữ liệu tìm kiếm từ tháng 9-11 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda (thời gian lưu trú từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026) cho thấy du khách Hàn Quốc đứng đầu danh sách, tiếp sau là Ấn Độ, Singapore, Australia và Malaysia.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ khách Ấn Độ tăng mạnh nhất với mức tăng 186%. Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 74%. Số liệu này khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến dành cho du lịch gia đình được yêu thích tại Đông Nam Á.

“Các gia đình lựa chọn Việt Nam nhờ văn hóa và ẩm thực đặc sắc, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống resort và điểm vui chơi thân thiện với trẻ em,” Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm cho hay.

Theo đó, đảo Phú Quốc dẫn đầu danh sách điểm đến được gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, với mức tăng 47% trong lượng tìm kiếm, nhờ bờ biển cát trắng, làn nước trong xanh và các công viên thiên nhiên. Đây là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ của nhiều thế hệ.

Đà Nẵng theo sau với mức tăng 42%, nổi bật với bãi biển tuyệt đẹp, các hoạt động khám phá nhẹ nhàng và công viên giải trí Bà Nà Hills. Nha Trang giữ vị trí thứ ba, tiếp tục là lựa chọn yêu thích nhờ đường bờ biển dài, các khu nghỉ dưỡng hướng đến gia đình và trải nghiệm tại đảo đa dạng.

Ở vị trí thứ tư, Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách nhờ ẩm thực phong phú, các khu giải trí hiện đại và những chuyến đi trong ngày đến đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực phía Bắc, Hà Nội thu hút du khách bởi di sản văn hóa, bảo tàng và không khí lễ hội - mảnh ghép cuối cùng của top 5 điểm đến gia đình lý tưởng mùa lễ hội tại Việt Nam.

“Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ cuối năm của các gia đình khắp châu Á và thế giới. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy Việt Nam ngày càng được các gia đình đánh giá cao như một điểm đến thân thiện, qua đó khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu,” ông Vũ Ngọc Lâm nhấn mạnh./.