Khảo sát sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe ở TP. Huế

HNN.VN - Ngày 11/12, Sở Du lịch tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thành phố để định hướng khai thác, quảng bá, phát triển loại hình sản phẩm du lịch này trong thời gian tới.

Giới thiệu trải nghiệm Thiền Chuông - Chuông xoay Himalaya” với hoạt động chăm sóc thân - tâm - trí. Ảnh : Hoàng Hải 

Tham gia đoàn khảo sát cùng Sở Du lịch có 30 đơn vị lữ hành trong và ngoài thành phố và các đơn vị báo chí. Theo chương trình, đoàn khảo sát, trải nghiệm các điểm đến với nhiều hoạt động: Du thuyền Sông Trăng - Moon River và bắt đầu hành trình du ngoạn trên sông Hương, thư giãn và trải nghiệm “Thiền Chuông - Chuông xoay Himalaya” với khái niệm chăm sóc thân - tâm - trí; tìm hiểu về các dịch vụ khám chữa bệnh, thẩm mỹ và chính sách giá dịch vụ dành cho các đơn vị lữ hành tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn cũng đến khảo sát, trải nghiệm ẩm thực chay thanh lọc cơ thể tại Nhà hàng chay An Nhiên Garden; trải nghiệm massage với nhiều liệu trình từ xông hơi, xông khô, thảo dược thiên nhiên, đá muối thảo dược, hồng ngoại đá muối, massage đá nóng, massage dầu thảo dược…

Sau khảo sát, đoàn tham gia đánh giá các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khoẻ tại Huế, đặc biệt là đánh giá một số tour du lịch đã và đang được các doanh nghiệp lữ hành triển khai tại Huế và có giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tour du lịch phù hợp để triển khai trong thời gian tới.

MINH TÂM
