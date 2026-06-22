Mở hướng thúc đẩy hợp tác du lịch Huế với Belarus

Lãnh đạo các sở, ngành và Hiệp hội Du lịch thành phố dự và trao đổi tại hội thảo

Tham dự hội nghị về phía Cộng hòa Belarus có ngài Alexander Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh; bà Semashko Anastasia, Phó Giám đốc Cơ quan Quốc gia về Du lịch Belarus; cùng đại diện Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Cộng hòa Belarus. Về phía TP. Huế có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các hội trực thuộc cùng các doanh nghiệp về du lịch.

Tại hội nghị, ngài Alexander Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Huế là một thành phố đẹp, giàu tài nguyên du lịch và cũng là trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu Việt Nam. Với lợi thế vị trí địa lý ở miền Trung, gần Đà Nẵng, Khánh Hòa và có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối, thúc đẩy hợp tác du lịch với Belarus. Đặc biệt, chính sách miễn thị thực cho công dân hai nước cùng với các đường bay đã được kết nối là cơ hội tốt để tăng cường hợp tác du lịch.

Theo bà Semashko Anastasia, Phó Giám đốc Cơ quan Quốc gia về Du lịch Belarus, Việt Nam và Belarus có mối quan hệ gần gũi và du lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển. Việc kết nối, tìm hiểu, tăng cường hợp tác sẽ đưa du lịch hai nước nói riêng, Huế và các địa phương của Belarus nói chung phát triển tốt hơn.

Hội thảo được kết nối trực tuyến với các cơ quan, đơn vị của phía Cộng hòa Belarus

Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL thành phố Đinh Mạnh Thắng cho biết: Tại buổi gặp gỡ và làm việc tại TP. Huế giữa hai bên vào ngày 24/4/2026, những thông tin sơ bộ về tình hình ngành du lịch, các hoạt động của HHDL và các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, cũng như những kết quả đạt được của ngành du lịch TP. Huế trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026 được chia sẻ như một tiền đề mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn.

Trong hội thảo lần này, hai bên được nghe sâu hơn về thông tin du lịch và cùng trao đổi về chương trình B2B với đại diện các liên minh, hiệp hội và tổ chức du lịch. Qua đó, hai bên có kế hoạch kết nối, tổ chức thực hiện công tác xúc tiến quảng bá nhằm thu hút đưa khách đến TP. Huế và Belarus. Với tiềm năng du lịch của Huế cũng như Belarus, và sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của Tổng Lãnh sự quán, Cơ quan Quản lý Du lịch và Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Cộng hòa Belarus cùng xúc tiến, hợp tác, kỳ vọng sẽ thu hút được du khách, phát triển du lịch của hai bên.

Để thúc đẩy hiệu quả hợp tác du lịch giữa hai bên, đại diện Hội Lữ hành thành phố cũng đề xuất một số định hướng phối hợp cụ thể, bao gồm: Hỗ trợ thúc đẩy sớm hình thành thêm đường bay kết nối giữa Việt Nam và Belarus; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến giữa hai bên; tổ chức các đoàn famtrip và press trip khảo sát thực tế điểm đến, sản phẩm du lịch…

Lãnh đạo Hội Lữ hành thành phố khẳng định, về phía Huế và miền Trung Việt Nam cam kết sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm kích cầu trong giai đoạn đầu. Đồng thời, mong muốn có sự đồng hành của chính quyền và cơ quan quản lý hai nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thị trường.