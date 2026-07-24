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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 19:28

Liên hoan bún bò Huế toàn quốc lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực

HNN.VN - Chiều tối 24/7, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan bún bò Huế toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa thương hiệu bún bò Huế đến với đông đảo người dân và du khách.

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 Talkshow chia sẻ của nghệ nhân Mai Thị Trà trong chương trình Liên hoan bún bò Huế toàn quốc

Tại chương trình, nghệ nhân Mai Thị Trà đã chia sẻ những thông tin thú vị về lịch sử hình thành, bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của bún bò Huế cũng như những giá trị văn hóa ẩn chứa trong món ăn trứ danh này.

Theo nghệ nhân Mai Thị Trà, để tạo nên một tô bún bò Huế chuẩn vị là cả quá trình gìn giữ và truyền lại những bí quyết được tích lũy qua nhiều thế hệ. Mỗi nồi nước dùng, mỗi sợi bún, mỗi loại gia vị đều chứa đựng câu chuyện của người làm nghề và tình yêu dành cho ẩm thực Huế.

Điều tạo nên sự khác biệt của tô bún bò Huế không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở kỹ thuật chế biến, từ cách hầm xương, bí quyết rửa xương bò bằng nước sôi để giữ được vị ngọt tự nhiên trong xương, thời điểm cho sả và ruốc vào nồi nước dùng đến nhiều công đoạn khác. Món bún bò muốn nấu ngon cần sự kỳ công, không chỉ vị nước dùng ngon ngọt mà màu cũng phải đẹp…

Chương trình Liên hoan bún bò Huế toàn quốc cũng tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các nghệ nhân, cơ sở kinh doanh và các đơn vị đồng hành. Bên cạnh các gian hàng Huế, một số gian hàng của các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị… cũng nấu bún bò Huế theo khẩu vị địa phương và các món bún khác với những hương vị riêng biệt.

Dịp này, đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm bún tươi sấy khô Hằng Nga - một sản phẩm góp phần mang hương vị bún bò Huế đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

HỮU PHÚC - KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
bún bò Huếẩm thực Huếliên hoan ẩm thựcdu lịch HuếKinh đô ẩm thực
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