Tăng cường trách nhiệm giám sát

Người dân xã Phú Lộc nêu kiến nghị tại một buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố.

Công khai kết quả thực hiện

Sau Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giám sát việc giải quyết 242 kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống và sự phát triển của địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Báo cáo kết quả giám sát trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho thấy, nhiều kiến nghị đã được UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương tiếp thu, xử lý. Các công trình giao thông, điện chiếu sáng, thoát nước, trường học và thiết chế văn hóa được đầu tư; một số bất cập trong quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường từng bước được tháo gỡ; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được giải quyết kịp thời hơn.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn, đa số kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, vẫn còn không ít nội dung được phản ánh nhưng tiến độ xử lý còn chậm, tập trung ở các lĩnh vực hạ tầng giao thông, thoát nước, quy hoạch và đất đai.

Qua giám sát, HĐND thành phố cũng chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục. Một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành kế hoạch giải quyết kiến nghị ngay sau kỳ họp; sự phối hợp giữa các sở, ngành đối với những vấn đề liên ngành còn thiếu đồng bộ. Đáng chú ý, nhiều văn bản trả lời vẫn dừng ở các cụm từ như “đã tiếp thu”, “sẽ xem xét”, “đang nghiên cứu” mà không xác định rõ thời hạn hoàn thành hoặc cơ quan chịu trách nhiệm, khiến một số kiến nghị phải lặp đi lặp lại qua nhiều kỳ họp.

Theo dõi hoạt động của HĐND, cử tri Nguyễn Đình Vỹ (phường Phú Bài) mong muốn các kiến nghị sau khi được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền phải được giải quyết theo tiến độ cụ thể và công khai kết quả thực hiện. Với những nội dung chưa thể xử lý ngay, các cơ quan chức năng cần thông tin rõ nguyên nhân, lộ trình và thời gian hoàn thành để cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn cho rằng, để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trước hết phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi kiến nghị cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện, tránh tình trạng trả lời chung chung hoặc kéo dài qua nhiều kỳ họp. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi tiến độ giải quyết để đại biểu HĐND và cử tri thuận lợi hơn trong giám sát.

Từ kết quả giám sát, HĐND thành phố đã kiến nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, quy hoạch, đất đai và môi trường. Với HĐND, mỗi kiến nghị của cử tri chỉ thực sự hoàn thành khi được giải quyết bằng những kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở các văn bản trả lời.

Chuyển tiếng nói cử tri đến nghị trường

Nếu hoạt động giám sát là quá trình theo đến cùng việc thực hiện các cam kết thì chất vấn tại nghị trường chính là nơi những băn khoăn, trăn trở của cử tri được chuyển thành các câu hỏi trực diện đối với cơ quan quản lý nhà nước. Và đây là hình thức giám sát đặc biệt, mang tính dân chủ cao.

Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiều vấn đề cử tri phản ánh trong các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp đã được đại biểu đưa thẳng ra nghị trường.

Một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là tình trạng các dự án chậm tiến độ. Chất vấn Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Trần Đức Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm trong xử lý các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng. Theo đại biểu, tình trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và làm chậm quá trình phát triển đô thị.

Đại biểu cũng đề cập cụ thể hai dự án được cử tri nhiều lần phản ánh là đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và mở rộng cầu Vỹ Dạ. Đây đều là những công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị phía đông nhưng đến nay tiến độ vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, thành phố đã rà soát từng dự án để xác định nguyên nhân và hướng xử lý. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư đang được các đơn vị tập trung tháo gỡ. Đối với các dự án mà nhà đầu tư không còn năng lực hoặc chậm triển khai kéo dài, thành phố sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định, kể cả xem xét thu hồi để tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Bên cạnh các dự án chậm tiến độ, nhiều vấn đề khác cũng được đại biểu chất vấn như giải pháp chống thất thu ngân sách; tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng; công tác chống ngập, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Đây đều là những vấn đề cử tri nhiều lần phản ánh và có tác động trực tiếp đến đời sống người dân cũng như mục tiêu phát triển của thành phố.

Sau kỳ họp, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành triển khai các giải pháp đã cam kết trước HĐND, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đối với từng nhóm vấn đề được chất vấn.