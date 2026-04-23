Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với Belarus, mở rộng kết nối đầu tư và du lịch

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (bên phải) trao đổi cùng ngài Tổng Lãnh sự Belarus tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế nổi bật của Huế - đô thị trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam và là thành phố di sản đầu tiên, định hướng phát triển theo mô hình di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thông minh.

Huế có vị trí thuận lợi với hệ thống giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển; nổi bật với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tạo dư địa lớn cho phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái. Huế là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc với 8 di sản UNESCO, đồng thời sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, nòng cốt là Đại học Huế và hệ thống y tế chuyên sâu như Bệnh viện Trung ương Huế. Về kinh tế, thành phố có 2 khu kinh tế, 7 khu công nghiệp, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện; tăng trưởng năm 2025 đạt khoảng 8,5%, quý I/2026 ước 9,88%, với 151 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 4,8 tỷ USD.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm đến ngài Tổng Lãnh sự

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2025. Trên nền tảng đó, Huế đã có những hợp tác bước đầu với Belarus, nhất là trong lĩnh vực giáo dục thông qua các chương trình liên kết giữa Đại học Huế và một số cơ sở đào tạo của Belarus.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đề nghị Tổng Lãnh sự quán Belarus tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ; đồng thời mở rộng sang công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, bao gồm trao đổi sinh viên, giảng viên và cấp học bổng.

Bên cạnh đó, Huế đề nghị phía Belarus hỗ trợ quảng bá hình ảnh di sản và du lịch Huế, tổ chức các đoàn khảo sát, kết nối doanh nghiệp lữ hành và truyền thông; đồng thời mời các đoàn nghệ thuật Belarus tham gia biểu diễn tại các kỳ Festival Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Belarus, quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và các đối tác Belarus sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm với đoàn của Tổng Lãnh sự Belarus TP. Hồ Chí Minh

Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Huế và đánh giá cao ý nghĩa buổi làm việc trong việc mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên và khẳng định, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus ngày càng bền chặt; năm tới, hai nước sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngài Tổng Lãnh sự giới thiệu tiềm năng của Belarus và bày tỏ mong muốn kết nối Huế với một địa phương tương đồng của Belarus, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức; đồng thời thúc đẩy trao đổi thương mại hai chiều, trong đó Belarus xuất khẩu thiết bị, máy móc, nông sản và nhập khẩu các sản phẩm như cà phê, gạo của Việt Nam. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Huế, đề xuất hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, kết nối giáo dục – nghiên cứu, cũng như phối hợp quảng bá du lịch, thúc đẩy mở đường bay qua Đà Nẵng nhằm gia tăng lượng khách quốc tế.

Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Belarus sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia.