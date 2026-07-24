Huế góp mặt trong danh sách điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo của châu Á

Bún bò Huế - một trong những món ngon nổi tiếng hấp dẫn du khách gần xa

Cụ thể, Huế được đánh giá là điểm đến nổi bật nhờ nền ẩm thực cung đình đặc sắc, phản ánh những giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất từng là kinh đô của triều Nguyễn. Ẩm thực Huế nổi tiếng bởi hương vị tinh tế, tao nhã, sự cầu kỳ, tinh xảo trong chế biến và trình bày. Những món ăn như bún bò Huế, bánh bèo, bánh khoái, bánh bột lọc không chỉ lưu giữ bản sắc của mảnh đất cố đô mà còn thể hiện nét đẹp độc đáo của nghệ thuật ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Ẩm thực Huế mang đậm các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật độc đáo, nổi bật với các dòng chính là ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Trong số gần 3.000 món ăn của cả nước thì ẩm thực Huế đã chiếm hơn 65%. Sự đa dạng của nguồn nguyên vật liệu, từ dân dã cho tới sơn hào hải vị và đôi bàn tay của các nghệ nhân, đầu bếp, người làm ẩm thực, từ bình dân cho tới quý tộc thượng lưu, cung đình đã nâng tầm văn hóa ẩm thực Huế.

Việc Huế góp mặt trong danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống tiêu biểu của châu Á tiếp tục khẳng định sức hút của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng thôi thúc du khách thập phương tìm đến Huế trải nghiệm.

Bên cạnh Huế, danh sách của Agoda còn giới thiệu các điểm đến ẩm thực khác, bao gồm: Udon Thani (vùng Isan, Thái Lan); Iloilo (Philippines); Đan Đông (Trung Quốc); Melaka (Malaysia); Luang Prabang (Lào).