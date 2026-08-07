Vị trí lún lớn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được sửa chữa và thảm bù

Vị trí lún tập trung chủ yếu ở làn xe cũ. Ảnh: Phúc Đạt

Cũng theo ông Long, ở giai đoạn 1, một số vị trí lún lớn sẽ được sửa chữa và thảm bù một lớp dày 4cm trên bề mặt. Thực tế cho thấy, các vệt lún tập trung chủ yếu ở làn xe cũ, nhất là khu vực trước và sau Km85 (đoạn qua địa bàn TP. Huế), kéo dài hơn 2km, với độ sâu khoảng 2 đốt ngón tay người.

Đây là phần mặt đường được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022. Bề mặt nhựa tại các vị trí này bị mài nhẵn, sụt lún, trơn bóng do phương tiện lưu thông thường xuyên.

Hiiện nay, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 làn lên 4 làn xe đang được triển khai. Trên tuyến có nhiều xe ben, xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng hoạt động liên tục để phục vụ thi công.

Do đó, các đơn vị chưa thể thảm nhựa vì phải chờ phần làn đường mở rộng hoàn thành mới thảm chung để bảo đảm tính đồng bộ, ông Chu Văn Long thông tin.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài hơn 98,3km, kết nối tỉnh Quảng Trị và TP. Huế. Trong đó, đoạn chạy qua địa phận TP. Huế dài khoảng 61km, chính thức được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022.