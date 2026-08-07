Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong y tế số và trí tuệ nhân tạo

Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS.BS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành, trường đại học và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía Hàn Quốc, có TS. Eom MinSeob, Phó Viện trưởng phụ trách Nghiên cứu, Hệ thống Y tế Yonsei Wonju; ông Yeon SongHeum, Giám đốc Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Kinh tế tỉnh Gangwon tại TP. Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh ngành y tế đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật trong y tế, y học chính xác và các nền tảng Telehealth... đang làm thay đổi phương thức tổ chức, quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ, mà còn là sự thay đổi căn bản về tư duy quản trị bệnh viện, mô hình chăm sóc người bệnh và phương thức thực hành chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh: “Trong những năm qua Bệnh viện đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, từ quản trị, điều hành đến hoạt động chuyên môn... để trở thành bệnh viện thông minh. Các hệ thống quản lý bệnh viện, quản lý xét nghiệm, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa, bệnh án điện tử, kê đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám bệnh trực tuyến, hội chẩn và đào tạo từ xa từng bước được tích hợp, hoàn thiện”.

2 đơn vị ký kết hợp tác

Theo đó, việc kết nối dữ liệu giữa các khoa, phòng, trung tâm giúp giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả điều hành và tăng tính liên tục trong quá trình chăm sóc người bệnh. Tại BVTW Huế, từ các chuyên ngành như ung thư, ngoại khoa, tim mạch… đến chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm... đều có khả năng ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo. Bệnh viện định hướng AI là một công cụ hỗ trợ người thầy thuốc, chứ không thay thế vai trò của người thầy thuốc”.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền công nghiệp công nghệ cao và hệ thống y tế số phát triển mạnh. Những thành tựu của Hàn Quốc trong xây dựng bệnh viện thông minh, quản trị dữ liệu y tế, thiết bị y tế số, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và hỗ trợ phẫu thuật là nguồn kinh nghiệm có giá trị đối với Việt Nam. Các báo cáo chuyên môn và phiên tọa đàm tại Hội thảo được xây dựng nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước trên cả ba phương diện: chính sách, thực hành y tế và phát triển doanh nghiệp công nghệ.

Chương trình tập trung vào những vấn đề có tính thời sự và giá trị thực tiễn cao, bao gồm thực trạng chuyển đổi số y tế tại Việt Nam, tầm nhìn phát triển y tế số của Hàn Quốc, quản lý bệnh nhân ung thư bằng trí tuệ nhân tạo, chẩn đoán ung thư cổ tử cung với sự hỗ trợ của AI, phát hiện dấu ấn sinh học protein, phẫu thuật có hướng dẫn bằng thực tế tăng cường, y học chính xác, xây dựng bệnh viện thông minh và ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị tại BVTW Huế.