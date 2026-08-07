Hoàn thiện dự thảo luật theo hướng minh bạch, phân định rõ thẩm quyền

Phiên thảo luận ở tổ 4 sáng 7/8. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế thảo luận tại tổ 4 cùng các đoàn Khánh Hòa và Lào Cai. Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung và Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung điều hành.

Làm rõ cơ chế liên kết vùng và quản lý quỹ phát triển đô thị

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế, bày tỏ đồng tình với nhiều nội dung của dự thảo Luật Phát triển đô thị như cơ chế liên kết phát triển vùng, bảo vệ môi trường, bảo vệ người thực thi công vụ và các quy định chuyển tiếp.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát một số quy định để bảo đảm tính minh bạch, khả thi và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Liên quan cơ chế liên kết phát triển vùng đô thị, đại biểu cho rằng cần làm rõ phạm vi “đồng thuận” giữa Hội đồng nhân dân và “thống nhất” giữa UBND các địa phương. Theo đại biểu, không nên thiết kế cơ chế cho phép một địa phương đơn phương quyết định thay địa phương khác khi chưa đạt được sự đồng thuận.

Đối với quy định về sử dụng ngân sách liên địa phương và Quỹ phát triển vùng đô thị, đại biểu Nguyễn Thị Sửu tán thành chủ trương nhưng đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp từ ngân sách địa phương và đầu tư thông qua quỹ để tránh trùng lặp nhiệm vụ chi.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng kiến nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm quyền tham gia quyết định và giám sát tương ứng của các địa phương có đóng góp nguồn lực cho quỹ; đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng, vận hành, bảo trì và sở hữu tài sản hình thành từ nguồn vốn của quỹ.

Về các quy định bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị làm rõ nội hàm “thống nhất” giữa các địa phương khi áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn, bao gồm phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn và lộ trình áp dụng.

Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung và Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung điều hành. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đặc biệt, đối với thẩm quyền quyết định mức phí bảo vệ môi trường cao hơn, đại biểu cho rằng cần quy định rõ nguyên tắc, phạm vi và giới hạn của thẩm quyền này vì đây là chính sách tài chính tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với quy định về loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ thực thi công vụ, đại biểu tán thành chủ trương bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, song đề nghị phân biệt rõ trường hợp được loại trừ trách nhiệm với trường hợp được miễn hoặc giảm trách nhiệm; đồng thời xác định cụ thể tiêu chí áp dụng và cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Cùng tham gia thảo luận về dự thảo Luật Phát triển đô thị, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, đánh giá việc xây dựng luật là yêu cầu lập pháp cấp bách nhằm tạo khung pháp lý cho quản trị đô thị hiện đại.

Đại biểu đề nghị rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; trường hợp mở rộng áp dụng cho các địa phương khác thì cần quy định rõ các tiêu chí khung ngay trong luật có chủ trương của Bộ Chính trị, không nên giao toàn bộ cho Chính phủ quy định.

Về nguyên tắc áp dụng pháp luật, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế lựa chọn quy định thuận lợi hơn khi có nhiều luật cùng điều chỉnh để tránh xung đột pháp lý với các luật hiện hành.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế đồng tình với nhiều nội dung của dự thảo Luật Phát triển đô thị. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đối với việc xã hội hóa hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, đại biểu nhấn mạnh cần làm rõ nội hàm “nhiệm vụ hỗ trợ”, đồng thời khẳng định người dân và doanh nghiệp có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ xã hội hóa; việc không sử dụng không được ảnh hưởng đến thời hạn và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Về quy hoạch và không gian đô thị, đại biểu tán thành chủ trương chỉ lập một quy hoạch tổng thể của thành phố, đồng thời đề nghị làm rõ mối quan hệ pháp lý giữa quy hoạch không gian ngầm, không gian tầng thấp, tầng cao với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết hiện hành.

Đối với các quy định về đầu tư xây dựng, xử lý vi phạm và ngừng cung cấp điện đối với công trình vi phạm, đại biểu đề nghị rà soát sự thống nhất với Luật Đầu tư công, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Điện lực để bảo đảm áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Đề xuất cơ chế phản ứng nhanh trong thiên tai, tài nguyên nước

Tham gia ý kiến về dự thảo luật sửa đổi các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đặc biệt quan tâm đến cơ chế xử lý rủi ro trong khí tượng, thủy văn và tài nguyên nước.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu cho rằng cần thiết kế cơ chế pháp lý có khả năng phản ứng nhanh trong tình huống thiên tai, biến đổi khí hậu và các nguy cơ đột xuất, thay vì chỉ áp dụng quy trình hành chính thông thường.

Đối với quy trình điều chỉnh vận hành liên hồ chứa, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế điều hành tạm thời trong trường hợp thiên tai, tình trạng khẩn cấp hoặc nguy cơ nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và môi trường; việc quyết định phải căn cứ dữ liệu quan trắc, dự báo và được công khai, đánh giá sau khi tình huống khẩn cấp chấm dứt.

Liên quan hoạt động khoáng sản trên địa bàn nhiều tỉnh, đại biểu đề nghị không lấy tiêu chí diện tích làm căn cứ duy nhất xác định thẩm quyền mà phải gắn với trách nhiệm phối hợp, đánh giá tác động môi trường, nguồn nước và hạ tầng của từng địa phương.