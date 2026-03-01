Phong Phú, Thanh Thủy ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

Các lực lượng, người dân địa phương tham gia vệ sinh rác thải tại khu vực biển Điền Lộc

Hoạt động được triển khai đồng loạt tại các tuyến đường ven biển, khu dân cư, bãi tắm và khu vực công cộng. Các lực lượng đã tiến hành thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo sạch đẹp, thông thoáng, sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch năm nay. Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ven biển tích cực tham gia dọn dẹp, sắp xếp lại hàng quán bảo đảm mỹ quan và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vùng biển Điền Lộc, Điền Hương (cũ)… lâu nay được biết đến là điểm đến giàu tiềm năng của địa phương với bãi cát dài, không gian thoáng đãng và nguồn hải sản phong phú. Việc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường không chỉ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường mà còn thể hiện quyết tâm của phường Phong Phú trong việc phục hồi, phát triển du lịch biển theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, bảo vệ môi trường biển là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, du khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung; đồng thời rà soát, củng cố các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn tắm biển, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn.

Cùng ngày, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường Thanh Thủy đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” sau tết Nguyên đán.

Ra quân phát quang bụi rậm

Tại các tuyến đường trục chính, các điểm bầu cử, kiệt hẻm, khu dân cư, công viên, chợ, Nghĩa trang Liệt sĩ, đền thờ Liệt sĩ và các điểm công cộng, các lực lượng với trang bị cuốc, xẻng, rựa, chổi… đã tiến hành thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, khắc phục các điểm tồn đọng rác. Xe tải và phương tiện thu gom rác chuyên dụng cũng được huy động để vận chuyển rác kịp thời, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả.

Theo ông Trần Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, đợt ra quân được triển khai ngay sau Tết Nguyên đán nhằm giải quyết triệt để lượng rác phát sinh trong dịp nghỉ lễ, không để hình thành điểm ô nhiễm kéo dài gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Đây đồng thời là hoạt động khởi động công tác chỉnh trang đô thị năm 2026, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc lập lại nề nếp vệ sinh môi trường và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Đồng hành cùng hoạt động, ông Đổ Văn Vượng (tổ dân phố Lang Xá Cồn) đã ủng hộ 10 triệu đồng để tổ dân phố thuê phương tiện cơ giới nạo vét kênh mương, khơi thông hệ thống thoát nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.