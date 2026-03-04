Dịch vụ chăm mai sau Tết đắt khách

Mai được vận chuyển về vườn để ký gửi sau khi chưng Tết

Rộn ràng

Tìm đến nhà ông Lê Long, chủ vườn mai tại phường Thanh Thủy, chúng tôi ấn tượng bởi vườn mai rộng lớn với đủ mọi kích cỡ. Là người trồng mai có 42 năm kinh nghiệm, hơn 10 năm nay, ông Long đã nhận thêm dịch vụ chăm sóc mai sau Tết.

Ông cho biết: “Vườn tôi có hơn 1.000 gốc mai, trong đó có 150 gốc trên 30 năm tuổi. Ngoài việc chăm sóc vườn nhà, tôi nhận thêm mai sau Tết để có thêm cơ hội trau dồi tay nghề, vừa tăng thêm thu nhập”.

Những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc mai sau Tết đã trở nên quen thuộc với nhiều người. “Trước hết cây mai cần không gian thoáng đãng. Tiếp nữa, nếu không được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây mai dễ mắc sâu bệnh, hư dáng, thế hoặc chết cây. Bởi vậy, ngày càng nhiều người lựa chọn ký gửi mai sau khi chưng Tết”, ông Long chia sẻ.

Vừa nhận gốc mai từ nhà ông Dũng chuyển về vườn, ông Long đã tỉ mỉ quan sát cẩn thận từ gốc đến ngọn. Đánh giá tình trạng cây, ông nhận định: “Vì cây mai này được chưng trong phòng khách, ánh sáng yếu, thiếu nắng gió nên lá khá mỏng, nhạt màu, hơn nữa cành lại dài, vì vậy sẽ cần chăm sóc kỹ hơn”.

Thông thường, nhà vườn của ông Long chỉ nhận những chậu mai chưng trong nhà với thời gian chưng dưới 15 ngày. Với mai chưng ngoài trời, thời gian không khắt khe bằng nhưng nhiều nhất cũng không nên quá 30 ngày, muộn nhất là cuối tháng Giêng mai phải được chuyển về vườn để đảm bảo thời điểm chăm sóc, bảo dưỡng tốt nhất.

Hồi sức cho mai

Theo anh Lê Văn Quý, một người chuyên nhận ký gửi mai tại phường Thanh Thủy, để chăm sóc mai sau Tết, việc quan trọng nhất là đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và khả năng quang hợp của cây. “Khi nhận mai về vườn, chúng tôi sẽ nhanh chóng xả tàn bằng cách loại bỏ hoa, nụ, trái, từ đó giúp cây tránh tình trạng suy kiệt và phục hồi nhanh sau quá trình nuôi hoa, dưỡng lá. Hoạt động này đồng thời tạo thêm không gian trống để cây có thể quang hợp tốt hơn”, anh Quý nói. Sau khi đảm bảo dinh dưỡng, nhà vườn tiếp tục tỉa cành để đảm bảo dáng, thế cho cây. Cùng với đó là phòng trừ sâu bệnh, nấm mốc, thay đất (thường 4 - 5 năm thay một lần) cho cây.

Là loại cây có giá trị cao, việc chăm mai sau Tết đòi hỏi tính cẩn thận và sự kỹ lưỡng. Bởi thế, ông Long và anh Quý không nhận quá nhiều mai ký gửi để việc chăm sóc đạt hiệu quả cao nhất. Ông Long nói: “Đơn cử chỉ sơ sót không nhận thấy dấu hiệu của sâu đục thân như một chút lá héo ban ngày hoặc mạt gỗ li ti chẳng hạn. Chỉ sau vài ngày nhánh cây đã có thể bị đục khoét sâu, thậm chí chết nhánh. Nhánh bị hư có thể làm mất dáng, thế, làm giảm giá trị của cây”.

Hiện nay, giá ký gửi, chăm sóc cho mai sau Tết thường từ 5 - 7% giá trị của cây. Nhà vườn sẽ đảm bảo cây mai khỏe, đẹp để sẵn sàng ra hoa vào mùa sau. Vì thế, nhiều khách hàng đã yên tâm khi giao cây mai quý cho những người chăm mai tâm huyết.

Là thời điểm những người trồng mai giàu kinh nghiệm thể hiện kỹ thuật và cái tâm với nghề, từ dịch vụ chăm sóc mai sau Tết, không chỉ ông Long hay anh Quý, nhiều người trồng mai lâu năm đã vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có cơ hội được tự tay chăm sóc cho nhiều gốc mai đẹp, độc đáo và lạ mắt. “Đó không chỉ là thử thách tay nghề mà còn là niềm vui của những người trồng mai lâu năm như chúng tôi”, ông Long nói.