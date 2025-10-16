Lan tỏa phong trào giảm rác thải nhựa trong du lịch, dịch vụ

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu tại hội nghị

Trong 3 năm qua, công tác truyền thông và vận động giảm nhựa đến các doanh nghiệp du lịch dịch vụ đã được ngành du lịch TP. Huế đẩy mạnh thông qua 10 đợt tập huấn với 690 lượt tham dự, các buổi “Coffee Talk” (gặp gỡ, trò chuyện), lập các nhóm zalo chuyên ngành và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Nhờ đó, đã có 102 doanh nghiệp/hộ kinh doanh ký cam kết giảm nhựa và 12 khách sạn tiên phong thực hành giảm nhựa trong hoạt động kinh doanh.

Ngành du lịch TP. Huế đã phối hợp với Dự án TVA/WWF - Việt Nam triển khai đào tạo chuyên sâu cho khối lữ hành và hoàn thiện Bộ SOP (quy trình thao tác chuẩn) giảm nhựa. Đến nay, 5 doanh nghiệp lữ hành đã chủ động vận hành tour giảm nhựa, cùng 2 tour thí điểm từ dự án; đồng thời 4 điểm du lịch cộng đồng Thủy Biều, Đầm Chuồn, Cầu Ngói Thanh Toàn và Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc đã chính thức ra mắt mô hình giảm nhựa.

Hoạt động liên kết, học tập kinh nghiệm được tăng cường cùng với hỗ trợ của Dự án TVA/WWF-Việt Nam thông qua 2 chuyến tham quan, 4 đợt khảo sát và sự kiện “Kết nối hệ sinh thái cung ứng - Tiêu dùng xanh” với hơn 250 đại biểu và 30 gian hàng sản phẩm xanh. Nhóm đối tác hành động giảm nhựa cũng tích cực tham gia các hội nghị tại nhiều địa phương để mở rộng mạng lưới và thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới đã được triển khai có hiệu quả: 12 nhà chờ và máy cấp nước uống công cộng miễn phí được ra mắt, thu hút hàng ngàn lượt sử dụng; phát triển mô hình nhà hàng không rác thải nhựa tại An Nhiên Garden; mô hình tuần hoàn chai thủy tinh tại Sâm Bố Chính Hoàng Gia; mô hình giảng dạy lồng ghép giảm nhựa tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế, ra mắt Trung tâm Đào tạo, Thực hành Nghề Du lịch bền vững; cùng nền tảng chỉ dẫn địa điểm làm đầy nước, các cơ sở lưu trú cam kết giảm nhựa và điểm đến giảm nhựa trên ứng dụng Hue - S giúp du khách tiếp cận thuận tiện các dịch vụ du lịch xanh.

Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh du lịch xanh, thân thiện môi trường; tăng cường phối hợp với các tổ chức, địa phương trong công tác quản lý rác thải, triển khai các mô hình du lịch bền vững, du lịch giảm nhựa, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành điểm đến “xanh - sạch - sáng”, phát triển du lịch theo hướng xanh và có trách nhiệm.