Lan tỏa phong trào giảm rác thải nhựa trong du lịch, dịch vụ

HNN.VN - Sáng 12/12, Sở Du lịch phối hợp với Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Dự án TVA/WWF-Việt Nam) tổ chức hội nghị “Tổng kết lộ trình giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch TP. Huế giai đoạn 2023 - 2025”.

 Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu tại hội nghị

Trong 3 năm qua, công tác truyền thông và vận động giảm nhựa đến các doanh nghiệp du lịch dịch vụ đã được ngành du lịch TP. Huế đẩy mạnh thông qua 10 đợt tập huấn với 690 lượt tham dự, các buổi “Coffee Talk” (gặp gỡ, trò chuyện), lập các nhóm zalo chuyên ngành và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Nhờ đó, đã có 102 doanh nghiệp/hộ kinh doanh ký cam kết giảm nhựa và 12 khách sạn tiên phong thực hành giảm nhựa trong hoạt động kinh doanh.

Ngành du lịch TP. Huế đã phối hợp với Dự án TVA/WWF - Việt Nam triển khai đào tạo chuyên sâu cho khối lữ hành và hoàn thiện Bộ SOP (quy trình thao tác chuẩn) giảm nhựa. Đến nay, 5 doanh nghiệp lữ hành đã chủ động vận hành tour giảm nhựa, cùng 2 tour thí điểm từ dự án; đồng thời 4 điểm du lịch cộng đồng Thủy Biều, Đầm Chuồn, Cầu Ngói Thanh Toàn và Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc đã chính thức ra mắt mô hình giảm nhựa.

Hoạt động liên kết, học tập kinh nghiệm được tăng cường cùng với hỗ trợ của Dự án TVA/WWF-Việt Nam thông qua 2 chuyến tham quan, 4 đợt khảo sát và sự kiện “Kết nối hệ sinh thái cung ứng - Tiêu dùng xanh” với hơn 250 đại biểu và 30 gian hàng sản phẩm xanh. Nhóm đối tác hành động giảm nhựa cũng tích cực tham gia các hội nghị tại nhiều địa phương để mở rộng mạng lưới và thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới đã được triển khai có hiệu quả: 12 nhà chờ và máy cấp nước uống công cộng miễn phí được ra mắt, thu hút hàng ngàn lượt sử dụng; phát triển mô hình nhà hàng không rác thải nhựa tại An Nhiên Garden; mô hình tuần hoàn chai thủy tinh tại Sâm Bố Chính Hoàng Gia; mô hình giảng dạy lồng ghép giảm nhựa tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế, ra mắt Trung tâm Đào tạo, Thực hành Nghề Du lịch bền vững; cùng nền tảng chỉ dẫn địa điểm làm đầy nước, các cơ sở lưu trú cam kết giảm nhựa và điểm đến giảm nhựa trên ứng dụng Hue - S giúp du khách tiếp cận thuận tiện các dịch vụ du lịch xanh.

Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh du lịch xanh, thân thiện môi trường; tăng cường phối hợp với các tổ chức, địa phương trong công tác quản lý rác thải, triển khai các mô hình du lịch bền vững, du lịch giảm nhựa, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành điểm đến “xanh - sạch - sáng”, phát triển du lịch theo hướng xanh và có trách nhiệm.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
Giảm nhựa để xanh hơn mỗi ngày

Triển khai từ năm 2021 đến nay, dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc quản lý rác thải, đưa Huế tiến gần hơn đến mục tiêu không còn rác thải nhựa vào năm 2030.

Giảm nhựa để xanh hơn mỗi ngày
Nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức để phát triển du lịch xanh

Tại hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề: “Du lịch xanh: Tiềm năng, cơ hội và thách thức” vừa diễn ra sáng nay (9/9), các đại biểu, nhà nghiên cứu cho rằng: Bên cạnh việc xây dựng các giải pháp giải quyết thách thức, Huế cần kiên định theo lộ trình phát triển gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, giáo dục cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của người dân địa phương.

Nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức để phát triển du lịch xanh
Nỗ lực giảm rác thải nhựa trong cộng đồng

Thời gian qua, thành phố đang tập trung các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, bảo vệ môi trường sống và cải thiện chất lượng đô thị. Thông qua Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (Dự án TVA), nhiều mô hình giảm nhựa được triển khai, nhân rộng ở các địa phương và từng bước nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Nỗ lực giảm rác thải nhựa trong cộng đồng
Lan tỏa “Trường học giảm nhựa”

Mô hình “Trường học giảm nhựa” tại TP. Huế đã góp phần hình thành thói quen sống xanh và ý thức phân loại, tái chế rác thải cho học sinh thông qua các hoạt động thiết thực, trải nghiệm thực tiễn.

Lan tỏa “Trường học giảm nhựa”
Giảm nhựa khi mua sắm tại siêu thị

Ngày 3/7, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, do WWF-Na Uy tài trợ, phối hợp các siêu thị Co.op Mart Huế (Saigon Co.op), GO! Huế (Central Retail Việt Nam) và AEON Huế (AEON Việt Nam) tổ chức sự kiện “Tháng không túi nilon” 2025.

Giảm nhựa khi mua sắm tại siêu thị

